Politik

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Ob AfD-Beben oder Zerreißprobe – Bundeskanzler Merz steckt in der Bredouille

Die Wahl in Sachsen-Anhalt könnte zum Wendepunkt für die CDU und ihren Vorsitzenden werden. Zwischen einem historischen AfD-Erfolg und einer heiklen Annäherung an die Linke bleibt Friedrich Merz kaum politischer Spielraum. Droht ihm nun sogar eine offene Zerreißprobe?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.09.2026 18:50
Lesezeit: 4 min
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Ob AfD-Beben oder Zerreißprobe – Bundeskanzler Merz steckt in der Bredouille
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Nach dem Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt wird es eng für den Bundeskanzler. (Bild: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Wie könnte ein AfD-Triumph die schwarz-rote Koalition paradoxerweise stabilisieren?
  • Was bedeutet eine Minderheitsregierung für die Brandmauer der CDU?
  • Warum gilt ein vorzeitiges Ende von Schwarz-Rot dennoch als unwahrscheinlich?

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