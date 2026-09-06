Politik

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt: Ob AfD-Beben oder Zerreißprobe – Bundeskanzler Merz steckt in der Bredouille

Die Wahl in Sachsen-Anhalt könnte zum Wendepunkt für die CDU und ihren Vorsitzenden werden. Zwischen einem historischen AfD-Erfolg und einer heiklen Annäherung an die Linke bleibt Friedrich Merz kaum politischer Spielraum. Droht ihm nun sogar eine offene Zerreißprobe?