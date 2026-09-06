Warum Projekte scheitern – und wie Sie den Kollaps verhindern

Stuttgart 21 als Mahnmal: Warum Projekte scheitern

Stuttgart 21 wird noch teurer und kommt noch später. Die Deutsche Bahn rechnet mit 14,5 Milliarden Euro Gesamtkosten – drei Milliarden Euro mehr als geplant. Ursache: unreife Planungen und eine unerwartet komplexe Digitalisierung des Bahnknotens. Laut Südwestrundfunk öffnet der Hauptbahnhof erst im Dezember 2031. Zum Vergleich: Bei der ursprünglichen Planung im Jahr 1995 war die Eröffnung noch für 2008 vorgesehen. Thomas Gläßer, Partner und Leiter der Solution Group Infrastruktur-Großprojekte bei Atreus. (Bildquelle: atreus)

Die Entwicklungen senden eine deutliche Warnung an die gesamte Wirtschaft. Thomas Gläßer, Partner bei der Managementberatung Atreus und ehemaliger Geschäftsführer im Konzern- und Mittelstandsumfeld, kennt diese Dynamiken genau. Als Experte für Infrastruktur-Großprojekte weiß er genau, warum Projekte scheitern: Sie werden selten durch einen einzigen Fehler zur Dauerbaustelle. Meist ist es ein Mix aus unklarem Zielbild, unterschätzter Komplexität, fehlender Accountability, Silo-Denken, unrealistischen Schätzungen und einer Kommunikation, die Probleme eher verwaltet als löst.

In diesem Ratgeber schlüsselt der Experte die Kernursachen auf und zeigt, wie sich verstehen lässt, warum Projekte scheitern – und was Führungskräfte dagegen tun können.

Warum Projekte scheitern: Die Hauptursachen im Überblick

Die häufigste Antwort auf die Frage, warum Projekte scheitern, ist ebenso einfach wie prägnant: Es fehlt ein gemeinsames Zielbild. Viele Initiativen starten, ohne dass Auftraggeber, Fachbereiche, IT, Einkauf, Rechtsabteilung, externe Partner und Management dasselbe Ergebnis vor Augen haben. Formal arbeiten zwar alle Beteiligten an derselben Aufgabe – faktisch jedoch mit völlig unterschiedlichen Erwartungen und Partikularinteressen. Experte Thomas Gläßer nennt drei zentrale Faktoren, die erklären, warum ein Projekt scheitert:

Fehlende Klarheit: Es gibt kein echtes Commitment zu einem Ziel, das für alle Seiten verbindlich und erstrebenswert ist. Mangelhaftes Projektverständnis: Die Beteiligten durchdringen die tatsächlichen Anforderungen und Zusammenhänge nicht ausreichend. Gesetzliche Hürden: Rechtliche Vorgaben und Rahmenbedingungen werden oft zu spät oder unzureichend berücksichtigt.

Scope Creep als Grund, warum Projekte scheitern

Ein weiterer entscheidender Grund, warum Projekte scheitern, ist nach Einschätzung von Gläßer ein unscharf definierter Projektumfang (Scope). Häufig halten Unternehmen zwar fest, was im Projekt erledigt werden soll. Es fehlt jedoch die ebenso wichtige Abgrenzung: Was gehört ausdrücklich nicht dazu?

Genau in dieser Grauzone entstehen im Verlauf des Projekts Zusatzwünsche, teure Nachforderungen, unbezahlte Mehrarbeit und Konflikte. Um zu verhindern, dass Projekte scheitern, muss vor Projektbeginn klar geregelt sein:

In Scope: Welche Aufgaben und Ziele gehören fest zum Projekt?

Welche Aufgaben und Ziele gehören fest zum Projekt? Out of Scope: Welche Leistungen sind bewusst ausgeschlossen?

Nur durch diese strikte Abgrenzung lassen sich spätere Missverständnisse vermeiden und Verantwortlichkeiten von Tag eins an sauber festlegen. Weiterlesen Milliardenbaustelle Deutschland: Warum Großprojekte oft scheitern – und was sich strukturell ändern muss

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Falsches Risikomanagement: Ein unterschätzter Grund, warum Projekte scheitern

Ein wichtiger Aspekt bei der Frage, warum Projekte scheitern, liegt in einem falschen Umgang mit Risiken. Gerade in regulierten oder sicherheitskritischen Umfeldern versuchen Organisationen, Risiken möglichst vollständig auszuschließen. Das kann Projekte lähmen. Besser ist es, Risiken früh zu benennen, zu bewerten, mit Verantwortlichen zu hinterlegen und aktiv zu managen. Es darf nicht um die Vermeidung aller Risiken gehen, sondern um ein angemessenes Risikomanagement im Projekt, bei dem Risiken gezielt mitigiert werden.

Experten-Tipp: Kein größeres Projekt sollte ohne verbindlichen Projektauftrag starten. Dieser muss auf wenigen Seiten klären: Was ist das Ziel? Was ist nicht Teil des Projekts? Wer entscheidet? Welche Ressourcen sind tatsächlich verfügbar? Welche Risiken sind akzeptiert? Welche Zielkonflikte gibt es? Und woran erkennen wir, dass das Projekt kippt?

Frühwarnsignale: Woran Sie frühzeitig erkennen, warum Ihr Projekt zu scheitern droht

Um rechtzeitig gegenzusteuern, braucht es laut Thomas Gläßer keineswegs immer den Blick auf komplexe Großprojekte. Die typischen Warnsignale lassen sich oft schon anhand einfacher Indikatoren erkennen, wie sie genauso beim privaten Hausbau auftreten:

1. Terminverzug: Wenn Meilensteine schleifen

Rutschende Zwischentermine bei unverändertem Endtermin sind ein eindeutiges Warnsignal. Wenn Meilensteine mehrfach verschoben werden, der finale Termin aber aus politischen Gründen gleich bleibt, entstehen Planungsfiktionen. Das ist einer der häufigsten Gründe, warum Projekte scheitern, da das Reporting stabiler aussieht, als die Lage operativ ist.

2. Entscheidungsstau: Meetings ohne Beschlüsse

Projekttermine dienen vor allem dem Austausch oder der Rechtfertigung, bringen aber keine verbindlichen Beschlüsse mehr hervor – das Projekt verliert an Steuerbarkeit. Der Satz "Wir haben es ja besprochen" ist gefährlich, denn besprochen ist nicht entschieden.

3. Status-Reporting: Schönfärberei im Projektbericht

Flurfunk spricht bereits von Blockern, Ressourcenmangel oder unklaren Anforderungen, aber das Management meldet weiterhin "Grün". Schönfärberei ist eine Hauptursache dafür, warum Projekte scheitern: Nun geht es um Gesichtswahrung statt um Lösungen. Parallel führt Verantwortungsdiffusion dazu, dass Beteiligte Schuld auf andere schieben.

4. Kennzahlen-Warnsignal: Steigende Durchlaufzeiten

Besonders kritisch ist die Kombination aus sinkender Meilenstein-Treue und steigender Entscheidungsdurchlaufzeit. In diesem Fall ist nicht mehr nur die Umsetzung langsam, sondern auch die Führung.

Experten-Tipp: Statusmeldungen wie "Gelb" oder "Rot" dürfen in Berichten nicht als Schuldmarkierungen verstanden werden. Sie sind wichtige Steuerungsinformationen. Je früher schlechte Nachrichten transparent gemacht werden, desto seltener scheitern Projekte an verdeckten Problemen. Die vier kritischen Frühwarnsignale im Projektmanagement (Bild: erstellt mit Gemini)

Projektsteuerung & KPIs: Wichtige Kennzahlen zur Früherkennung

Ein Projekt kippt wesentlich früher, als dass Budget oder Endtermin offiziell reißen. Um zu verhindern, dass Projekte scheitern, müssen neben Kosten und Terminen verhaltens- und prozessorientierte Projekt-KPIs gemessen werden. Frühwarnsystem im Projektmanagement: Key Performance Indicators & Warnsignale. (Bild: erstellt mit Gemini)

Für jedes kritische Projekt sollte vorab ein Kipp-Punkt definiert werden. Zum Beispiel: Wenn zwei Berichtszyklen in Folge mehr als 20 Prozent der Meilensteine verfehlt werden, kritische Entscheidungen länger als 14 Tage offen sind oder die Betrachtung des kritischen Pfades zu viele Interdependenzen aufweist, ist eine Neuplanungs- oder Eskalationsrunde unumgänglich, damit Projekte nicht scheitern.

Aufwandsschätzung im Projektmanagement: Die Schönwetter-Falle

Der häufigste Denkfehler bei Aufwandsschätzungen ist die Schönwetterplanung – ein klassisches Muster dafür, warum Projekte scheitern. Führungskräfte schätzen, wie lange etwas dauern würde, wenn alle Informationen vorliegen, alle Beteiligten verfügbar sind und keine Abhängigkeiten blockieren. Zudem verwechseln viele Aufwand und Dauer: Eine Aufgabe mit acht Stunden Nettoarbeitszeit kann drei Wochen Kalenderzeit benötigen, wenn Dienstleister oder Freigaben eingebunden sind.

Hinzu kommen lineares Komplexitätsdenken sowie die politische Verhärtung früher Schätzungen: Sobald ein Termin öffentlich genannt wurde, wird eine Annahme zum Versprechen.

Experten-Tipp: Fragen Sie Aufwandsschätzungen niemals als starren Einzelwert ab. Arbeiten Sie stattdessen immer in Drei-Punkt-Szenarien: optimistisch, realistisch und pessimistisch. Dokumentieren Sie dazu zwingend die zugrundeliegenden Annahmen. Fällt eine Annahme im Projektverlauf weg, müssen Sie auch den Plan umgehend neu bewerten. Holen Sie für diesen Prozess einen außenstehenden Dritten hinzu – etwa im Rahmen eines "Cold Eye Reviews".

"Die ungeschönten Ergebnisse hieraus geben häufig wertvolle Hinweise, auch, wenn das Ergebnis eher wie ein "Bild des Grauens" anmutet. "Ehrlich machen" heißt die Devise, sonst bleiben der Hauptstadtflughafen BER, die Elbphilharmonie oder Stuttgart 21 eben keine Einzelfälle, sondern werden zu einer wiederkehrenden Regel ohne Ausnahme."

Projektkommunikation & Kultur: So vermeiden Sie Projektstau

Unklare Entscheidungswege führen zu interner Sabotage, Warteschleifen und Machtspielen. Wenn das Topmanagement widersprüchliche Ziele (schnell, günstig, hochwertig, risikofrei) nicht priorisiert, führt dies zu Frust und verdecktem Widerstand in den Teams. Auch Silo-Denken bremst den Erfolg.

Jedes kritische Projekt braucht eine klare Entscheidungsarchitektur: Wer entscheidet über Scope, Budget, Ressourcen und Prioritätskonflikte innerhalb welcher Frist? Ein aktiver Projekt-Sponsor muss das Vorhaben politisch, finanziell und strategisch mittragen.

Das Entscheidungslog: Werkzeug gegen Dauerdiskussionen

Nach Einschätzung von Thomas Gläßer muss sich die Projektkommunikation grundlegend wandeln – weg vom reinen Statusbericht, hin zur aktiven Entscheidungsfindung. Eine wirksame Projektkommunikation muss laut dem Experten fünf zentrale Fragen beantworten:

Status: Wo stehen wir gegenüber Ziel, Zeit, Budget und Qualität? Blocker: Was blockiert uns konkret? Entscheidung: Welche Entscheidung brauchen wir bis wann? Verantwortung: Wer ist verantwortlich? Konsequenz: Was passiert, wenn nicht entschieden wird?

Experten-Tipp: Führen Sie für jedes Projekt ein klares Entscheidungslog. Halten Sie darin Beschluss, Datum, Verantwortliche, Begründung, Auswirkungen und offene Folgepunkte fest. So verhindern Sie, dass alte Fragen in neuen Meetings immer wieder neu aufgerollt werden.

"Die einfache Regel lautet: Kommunikation ist nur dann wertvoll, wenn sie Transparenz schafft, Entscheidungen vorbereitet, Konflikte klärt oder Hindernisse beseitigt. Alles andere ist Projektgeräusch. Ebenfalls von hoher Bedeutung in der Kommunikation ist es, nicht reflexartig in Schuldzuweisungen zu verfallen oder den Berichterstatter verantwortlich zu machen, frei nach dem Motto "Do not shoot the messenger".

Effiziente Meeting-Kultur: Zeitfresser im Betrieb eliminieren

Nach Einschätzung von Thomas Gläßer gibt es beim Projektmanagement keine Universallösung (One size fits all). Welches Meeting-Format sinnvoll ist, hängt stets vom konkreten Projektziel ab:

Daily / Stand-up: Sinnvoll bei engen operativen Abhängigkeiten. Beantwortet in Kürze: Was blockiert uns? Was hat sich verändert? Wer braucht heute wen?

Sinnvoll bei engen operativen Abhängigkeiten. Beantwortet in Kürze: Was blockiert uns? Was hat sich verändert? Wer braucht heute wen? Weekly Delivery Meeting: Fokus auf Meilensteine, Abweichungen, Blocker und kritische Übergaben.

Fokus auf Meilensteine, Abweichungen, Blocker und kritische Übergaben. Lenkungskreis (Steering Board): Wirksam, wenn dort tatsächlich über Budget, Scope und Eskalationen entschieden wird.

Wirksam, wenn dort tatsächlich über Budget, Scope und Eskalationen entschieden wird. Review & Retrospektive: Prüfung von Zwischenergebnissen und Erarbeitung konkreter Lessons Learned für die nächste Phase.

Prüfung von Zwischenergebnissen und Erarbeitung konkreter für die nächste Phase. Change Board: Unumgänglich bei sich ständig ändernden Anforderungen.

Zeitfresser-Termine streichen

Echte Zeitfresser sind Meetings ohne Entscheidungsbedarf, große Statusrunden ohne Beitragsleistende und Lenkungskreise ohne entscheidungsbefugte Teilnehmer.

Experten-Tipp: Legen Sie vor jedem Meeting den genauen Zweck fest: informieren, entscheiden, klären, priorisieren oder eskalieren. Verfolgt ein Termin keines dieser Ziele, sagen Sie ihn ab oder nutzen Sie stattdessen ein schriftliches Update. Achten Sie zudem auf eine sorgfältige Vorbereitung – das gilt für die Moderation genauso wie für alle Teilnehmenden, die nicht unvorbereitet in der Runde sitzen sollten.

Projektrettung (Turnaround): Wann externes Interim Management nötig ist

Projekte geraten selten deshalb völlig aus den Fugen, weil von Beginn an alles schiefläuft. Sie werden zu Dauerbaustellen, weil Organisationen zu lange so tun, als sei alles unter Kontrolle.

Die wirksamsten Gegenmittel sind bekannt, erfordern aber Mut: ein klares Zielbild, ein präziser Scope, realistisch verplante Ressourcen, maximale Risikotransparenz, kurze Entscheidungswege und eine Kultur, die schlechte Nachrichten frühzeitig zulässt.

Für Experte Thomas Gläßer liegt die eigentliche Schlüsselrolle bei den Führungskräften:

"Die wichtigste Führungsaufgabe lautet: Probleme nicht bewundern oder gar - noch schlimmer - angstvoll betrachten und in Agonie verharren, sondern entscheidbar machen. Ein Projekt bleibt steuerbar, solange Wahrheit, Verantwortung und Entscheidungsgeschwindigkeit zusammenkommen. Fehlt nur einer dieser Faktoren, beginnt die Dauerbaustelle!"

Dass inzwischen bei Großprojekten – wie jüngst beim Brennerbasistunnel bekannt wurde – beinahe noch einmal die gleiche Summe als Puffer für unvorhergesehene Zusatzkosten eingeplant wird, sieht der Experte kritisch. Hier drohe eine gefährliche Tendenz, das Scheitern von vornherein einzupreisen und gesellschaftsfähig zu machen.

Um dieses Szenario zu verhindern, müssen Unternehmen rechtzeitig Bilanz ziehen: Wo reicht das eigene Fach-, Management- und Transformations-Know-how aus – und wo gibt es Lücken? Wer hier frühzeitig Budget reserviert, um fehlende Kompetenzen temporär über Interim Management einzukaufen, schafft die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige Projektrettung.