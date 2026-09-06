Wirtschaft

Von Titan bis Neodym: So abhängig ist Europas Rüstungsindustrie von Russland und China

Flugzeugstrukturen, Triebwerke und Raketenkörper brauchen hochreinen Titanschwamm, und die Hälfte davon stammt aus China und Russland. Roland Berger bezifferte die Lücke im Juli auf bis zu 150.000 Tonnen. Vier Tage später setzte Peking Rheinmetall auf die Exportkontrollliste.