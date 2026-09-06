Technologie

Elektroschrott in Europa: Milliardenwerte bleiben ungenutzt

Europas Elektroschrott enthält Rohstoffe im Wert von Milliarden Euro, doch ein Großteil bleibt ungenutzt. Eine neue Studie zeigt, wie alte Geräte Abhängigkeiten verringern und Materialkreisläufe stärken könnten. Warum scheitert die Wiederverwertung bislang trotz ihres gewaltigen wirtschaftlichen Potenzials?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.09.2026 08:36
Lesezeit: 2 min
Elektroschrott in Europa: Milliardenwerte bleiben ungenutzt
Elektroschrott: Millionen alte Elektrogeräte binden wichtige Rohstoffe. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum lagern Milliardenwerte ungenutzt in Europas Elektroschrott?
  • Welche wichtigen Rohstoffe stecken in ausrangierten Elektrogeräten?
  • Wie abhängig ist Europas Industrie von Lieferanten aus Drittstaaten?

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