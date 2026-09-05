Finanzen

Shein an der Börse: Wer bei Fast Fashion jetzt vorn liegt

Der chinesische Konzern Shein hat sich an der Börse den größten Namen der Fast Fashion angeschlossen. Doch wie läuft es bei seinen europäischen Konkurrenten?
Autor
avtor
Klara Sternad
05.09.2026 17:33
Lesezeit: 5 min
Shein an der Börse: Wer bei Fast Fashion jetzt vorn liegt
Auch Modeaktien eignen sich: Shein kommt, Inditex bleibt stark. (Bild: Andreas Arnold/dpa) Foto: Andreas Arnold

Im Folgenden:

  • Warum der chinesische Online-Gigant Shein beim Börsengang drastisch an Wert verloren hat.
  • Weshalb führende Großbanken derzeit vom Kauf der H&M-Aktie abraten.
  • Wie der Zara-Mutterkonzern Inditex mit der Billigmarke Lefties den Markt aufmischt.

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