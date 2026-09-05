Politik

37 Jahre alt und rund 15 Milliarden Euro schwer: Das ist Mario Draghis neuer Partner

Der frühere EZB-Chef und ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat sich mit einem irischen Tech-Milliardär zusammengetan, um die Arbeit an Europas Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen. Doch wer ist Draghis neuer Partner?
Autor
avtor
Louise With
05.09.2026 16:00
Lesezeit: 8 min
37 Jahre alt und rund 15 Milliarden Euro schwer: Das ist Mario Draghis neuer Partner
Patrick Collison wuchs in einem kleinen irischen Dorf auf, lebt aber heute in Kalifornien, wo er CEO des Zahlungsdienstes Stripe ist. (Bild: Stripe)

Im Folgenden:

  • Warum Mario Draghi mit einem Tech-Milliardär für Europas Wettbewerbsfähigkeit kämpft.
  • Wie Brüssel auf die überraschende Neugründung der privaten Rhine Group reagiert.
  • Wer der neue milliardenschwere Partner an der Seite von Mario Draghi ist.

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Louise With

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Louise With ist internationale Korrespondentin bei Børsen, dem dänischen Schwesterunternehmen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Beide Medien gehören zum Bonnier-Konzern. Sie berichtet über internationale Wirtschafts- und Politikthemen mit Schwerpunkt auf Analyse, Einordnung und globalen Entwicklungen.

 
 
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