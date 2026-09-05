Politik

37 Jahre alt und rund 15 Milliarden Euro schwer: Das ist Mario Draghis neuer Partner

Der frühere EZB-Chef und ehemalige italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat sich mit einem irischen Tech-Milliardär zusammengetan, um die Arbeit an Europas Wettbewerbsfähigkeit zu beschleunigen. Doch wer ist Draghis neuer Partner?