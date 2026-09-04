Wirtschaft

Bundeshaushalt: Rechnungshof warnt vor Schuldenfalle

Der Bundestag startet nach der Sommerpause direkt mit den Haushaltsberatungen. Der Bundesrechnungshof warnt die schwarz-rote Koalition vor einem immer riskanteren Schuldenkurs und fordert eine entschlossene Konsolidierung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.09.2026 13:06
Lesezeit: 1 min
Bundeshaushalt: Rechnungshof warnt vor Schuldenfalle
Der Bundesrechnungshof warnt vor der Schuldenfalle: Für den Bundeshaushalt 2027 droht durch neue Milliardenkredite eine enorme Zinslast (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der Bundesrechnungshof die Bundesregierung vor einer gefährlichen Schuldenfalle warnt.
  • Wie hoch die tatsächliche Neuverschuldung im geplanten Bundeshaushalt für das Jahr 2027 ausfällt.
  • Weshalb Finanzminister Klingbeil die steigenden Kredite mit der veränderten Sicherheitslage begründet.

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