Technologie

IFA: KI und Roboter rücken in den Mittelpunkt

Die IFA in Berlin ist für das Publikum geöffnet. Mehr als 1.900 Aussteller zeigen neue Elektronikprodukte, smarte Küchentechnik, KI-Anwendungen und humanoide Roboter. Mit Lifestyle-Angeboten, Internetstars und Beauty-Elektronik will die Messe verstärkt auch jüngere Besucher anziehen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.09.2026 13:28
Lesezeit: 1 min
IFA: KI und Roboter rücken in den Mittelpunkt
Die IFA in Berlin präsentiert die Trends von morgen: Erfahren Sie, wie Künstliche Intelligenz und Roboter unseren Alltag künftig vereinfachen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie die IFA mit Lifestyle-Themen und Internetstars gezielt jüngere Besucher ansprechen will.
  • Weshalb die Verknüpfung von Hardware und KI für den Industriestandort Deutschland entscheidend ist.
  • Welche KI-gestützten Haushaltsgeräte und Roboter im Fokus der diesjährigen Elektronikmesse stehen.

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