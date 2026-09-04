Technologie

IFA: KI und Roboter rücken in den Mittelpunkt

Die IFA in Berlin ist für das Publikum geöffnet. Mehr als 1.900 Aussteller zeigen neue Elektronikprodukte, smarte Küchentechnik, KI-Anwendungen und humanoide Roboter. Mit Lifestyle-Angeboten, Internetstars und Beauty-Elektronik will die Messe verstärkt auch jüngere Besucher anziehen.