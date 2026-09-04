Technologie

Elektroschrott: Milliardenwerte bleiben in Europas Schubladen liegen

In alten Smartphones, Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik stecken Rohstoffe im Wert von mehr als 65 Milliarden Euro. Eine neue Studie zeigt, wie abhängig Europas Industrie von kritischen Materialien ist und warum Recycling und neues Produktdesign wichtiger werden.