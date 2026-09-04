Politik

Thüringen: BSW-Fraktion zerfällt und stürzt Koalition in Krise

Der Streit im BSW eskaliert: In Thüringen wollen weitere Abgeordnete die regierungstragende Fraktion und die Partei verlassen. Unter ihnen sollen auch alle drei BSW-Minister sein. Damit gerät die Brombeer-Koalition aus CDU, BSW und SPD noch stärker unter Druck.