Wirtschaft

Berufswahl und KI: Warum junge Menschen mehr auf Praxiserfahrungen achten sollten

Die traditionellen Ratschläge zur Berufsorientierung greifen nicht mehr. Lange Zeit galt das Absolvieren eines rein akademischen Studiums und das Anhäufen von theoretischem Lehrbuchwissen als sicherster Weg in eine stabile Karriere. Doch die fortschreitende Integration generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in die Arbeitswelt bricht diese Gewissheiten auf.