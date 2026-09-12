Wirtschaft

Berufswahl und KI: Warum junge Menschen mehr auf Praxiserfahrungen achten sollten

Die traditionellen Ratschläge zur Berufsorientierung greifen nicht mehr. Lange Zeit galt das Absolvieren eines rein akademischen Studiums und das Anhäufen von theoretischem Lehrbuchwissen als sicherster Weg in eine stabile Karriere. Doch die fortschreitende Integration generativer Künstlicher Intelligenz (KI) in die Arbeitswelt bricht diese Gewissheiten auf.
Autor
Stephanie Schoen
12.09.2026 05:55
Lesezeit: 4 min
Berufswahl und KI: Warum junge Menschen mehr auf Praxiserfahrungen achten sollten
KI verändert das Arbeitsleben und macht Berufsanfängern den Einstieg schwer. Eltern können ihre Kinder dabei unterstützen, bei der Berufswahl die richtigen Weichen zu stellen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum der Einsatz von KI den Berufseinstieg erschwert
  • Welche Fähigkeiten Berufsanfänger mitbringen sollten
  • Wie Eltern ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen können

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