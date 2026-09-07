Politik
Kommentar

Sachsen-Anhalt zeigt Deutschlands gefährliche Spaltung

Wenn Ostdeutsche massenhaft AfD wählen, zeigen sie ihren westlichen Eroberer-Cousins den Mittelfinger.
Autor
Peter Frankl
07.09.2026 16:00
Lesezeit: 7 min
Sachsen-Anhalt zeigt Deutschlands gefährliche Spaltung
Peter Frankl ist Geschäftsführer der DWN und Herausgeber des slowenischen Wirtschaftsportals Casniks Finance. (Bild: Finance.si) Foto: Aleš Beno

Im Folgenden:

  • Wie die grüne Transformation und steigende Energiepreise den Aufstieg der AfD im Osten beschleunigen.
  • Warum der verletzte Stolz der Ostdeutschen und westliche Arroganz die politische Spaltung vertiefen.
  • Welche Bedrohung der Aufstieg der AfD für die Stabilität von EU und Euro darstellt.

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Peter Frankl

                                                                            ***

Peter Frankl ist Geschäftsführer der Deutschen Wirtschaftsnachrichten sowie Herausgeber von „Finance“, des führenden Wirtschaftsportals und Wirtschaftsmedien-Verlags von Slowenien. Aufgewachsen in Slowenien und Österreich, verfügt er über rund 30 Jahre Erfahrung als Journalist und Medienmanager beim schwedischen Verlag „Bonnier“.

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