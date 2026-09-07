Politik

Klage wegen Beihilfe zum Völkermord: Deutschland verteidigt sich vor UN-Gericht

Vor dem Internationalen Gerichtshof (IGH) pocht die Bundesrepublik darauf, dass ihre Waffenlieferungen an Israel vollumfänglich dem Völkerrecht entsprechen. Nun liegt es an den Richtern in Den Haag, über die mögliche Eröffnung eines Hauptverfahrens zu entscheiden.