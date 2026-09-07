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Deutsche Bank-Aktie stabil: Bank wendet Millionenforderung ab

Die Deutsche Bank hat eine dreistellige Millionenklage eines ehemaligen Investmentbankers außergerichtlich beigelegt. Für Anleger der Deutsche Bank-Aktie bringt der Schritt Klarheit: Der Rechtsstreit um angebliche Karriereschäden ist vom Tisch, während in London noch vier weitere Verfahren laufen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
07.09.2026 14:02
Lesezeit: 2 min
Deutsche Bank-Aktie stabil: Bank wendet Millionenforderung ab
Deutsche Bank: Die 152 Millionen Euro Klage eines ehemaligen Bankers ist vom Tisch. Erfahren Sie, was das für die Aktie und Investoren bedeutet (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie die Deutsche Bank eine Millionenklage mit nur minimalen finanziellen Folgen beigelegt hat.
  • Weshalb trotz des Frankfurter Vergleichs in London noch Millionenforderungen gegen die Bank ausstehen.
  • Was hinter den Schadenersatzforderungen der ehemaligen Investmentbanker der Deutschen Bank steckt.

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