Politik

Düstere Botschaft aus Kiew: Putin will Krieg führen, bis er stirbt

Dmytro Kuleba war bis September 2024 Außenminister der Ukraine. Jetzt warnt er Europa vor Illusionen über Russland. Putin werde Krieg führen, solange er lebe, sagt Kuleba. Europa müsse sich darauf vorbereiten, seine Sicherheit und seinen Wohlstand selbst zu verteidigen.