Politik

Düstere Botschaft aus Kiew: Putin will Krieg führen, bis er stirbt

Dmytro Kuleba war bis September 2024 Außenminister der Ukraine. Jetzt warnt er Europa vor Illusionen über Russland. Putin werde Krieg führen, solange er lebe, sagt Kuleba. Europa müsse sich darauf vorbereiten, seine Sicherheit und seinen Wohlstand selbst zu verteidigen.
Autor
avtor
Hakon Redder
16.09.2026 12:02
Lesezeit: 11 min
Düstere Botschaft aus Kiew: Putin will Krieg führen, bis er stirbt
Dmytro Kuleba sagt, dass er als Außenminister bereits im Herbst 2021 die russische Invasion kommen sah. Er beschloss damals, in der Ukraine zu bleiben. (Bild: Michael Matthey/dpa) Foto: Michael Matthey

Im Folgenden:

  • Warum eine Niederlage der Ukraine Europa wirtschaftlich weitaus teurer zu stehen käme.
  • Wie Wladimir Putin laut Ex-Außenminister Kuleba einen dauerhaften Krieg gegen Europa vorbereitet.
  • Welche Bedrohung der ukrainische Spitzenpolitiker in den jüngsten russischen Sabotageakten in Europa sieht.

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