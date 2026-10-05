Politik

Jared Kushner: Brisante Enthüllungen über Trumps Familienmacht

Jared Kushner verhandelt im Namen der USA mit Russland, der Ukraine und anderen Staaten. Gleichzeitig verwaltet Trumps Schwiegersohn einen milliardenschweren Investmentfonds, der Geld aus genau jenen Regionen erhält, in denen amerikanische Außenpolitik gemacht wird. Eine Recherche des „New Yorker“ zeichnet das Bild einer beispiellosen Verflechtung von Diplomatie, Familienmacht und privaten Geschäften. Für Europa stellt sich damit eine unangenehme Frage: Wie berechenbar ist ein Verbündeter noch, wenn nationale und persönliche Interessen kaum voneinander zu trennen sind?