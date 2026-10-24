BMW X5 im Test: Warum die fünfte Generation alles anders macht

BMW X5 2026: Mehr Luxus, neue Technik und fünf Antriebsarten

Der neue BMW X5 geht in die fünfte Generation. Das Luxus-SUV verspricht beeindruckende Fahrleistungen, eine elektrische Reichweite von bis zu 845 Kilometern und modernste Technik. Ende November soll das Modell in Slowenien zu Preisen ab knapp 100.000 Euro auf den Markt kommen. Auch für den deutschen Markt stehen erste Preise fest. Das berichten unsere Kollegen von Finance.si.

Chevrolet Suburban, Toyota Land Cruiser, Jeep Wagoneer und Range Rover. Was verbindet diese vier Fahrzeuge, die 1935, 1951, 1963 und 1970 auf den Markt kamen? Ganz im Stil der Quizshow „Wer wird Millionär?“ stehen vier Hilfen zur Verfügung: Telefonjoker, 50:50-Joker, Publikumsjoker und Moderatorhilfe. Die richtige Antwort dürfte allerdings längst feststehen. Alle vier waren Geländewagen. Der neue BMW X5 präsentiert sich mit markantem Design, luxuriösem Innenraum und modernster Technik. (Bild: Matej Štakul)

Damals waren Geländewagen allerdings noch längst nicht so beliebt wie heute. Erst in den 1990er-Jahren eroberten sie in größerer Zahl die Straßen weltweit. Inzwischen hat sich die Situation grundlegend verändert. Sportliche Geländewagen, sogenannte SUV, gehören in nahezu allen Größenklassen zu den wichtigsten Umsatzbringern der Automobilhersteller. Mit ihnen verdienen die Unternehmen viel Geld. Sehr viel Geld.

Auch BMW bildet dabei keine Ausnahme. Im Gegenteil: Die Modellpalette der Bayern umfasst SUV in nahezu allen Größen und Preisklassen. Sie reicht vom kompakten X1 bis zum luxuriösen X7, der Oberklassekomfort auf vier Rädern verkörpert.

Ein Blick zurück ins Jahr 1999 führt nach Detroit in den USA. In der einstigen Wiege der amerikanischen Automobilindustrie präsentierten die Bayern damals erstmals den BMW X5. Er war das erste SUV der Premiummarke und gehörte zu den ersten europäischen Luxus-SUV. Obwohl der Wagen alles andere als günstig war, entwickelte er sich zu einem Verkaufsschlager. Bis heute fanden mehr als drei Millionen Exemplare einen Käufer.

Inzwischen hat BMW vier Generationen des X5 auf den Markt gebracht. Jede brachte einen deutlichen technologischen Fortschritt mit sich. Da seit der Vorstellung der vierten Generation bereits acht Jahre vergangen sind, wurde es Zeit für eine grundlegende Neuentwicklung. Bei einer exklusiven Vorabpräsentation erhielten ausgewählte europäische Journalisten die Gelegenheit, das Fahrzeug von außen und innen zu begutachten. Das Heck des neuen BMW X5 setzt auf einen markanten Auftritt mit breiter Schulterpartie, kraftvollen Linien und klaren Lichtsignaturen. (Bild: Matej Štakul)

Der Buchstabe X steht bei BMW seit Jahrzehnten für die Geländewagenfamilie und sorgt für einen hohen Wiedererkennungswert. Der neue X5 zeichnet sich allerdings noch durch eine andere Besonderheit aus: Wie ein Goldfisch im Märchen scheint er nahezu jeden Wunsch potenzieller Käufer erfüllen zu können.

BMW hält deshalb an einer breiten Auswahl unterschiedlicher Antriebstechnologien fest. Wer klassische Verbrennungsmotoren bevorzugt, kann zwischen Benzin- und Dieselmotoren mit Mildhybridtechnik wählen. Für Liebhaber der Elektromobilität steht erstmals eine vollständig elektrische Variante bereit. Wer unter der Woche elektrisch fahren und am Wochenende längere Strecken mit Benzin zurücklegen möchte, kann sich für eines der beiden Plug-in-Hybridmodelle entscheiden. Für einen späteren Zeitpunkt kündigt BMW außerdem einen X5 mit Wasserstoffantrieb an. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

BMW iX5: Bis zu 845 Kilometer Reichweite und 578 PS

Besonders viel Aufmerksamkeit verdient der vollelektrische BMW iX5. Das Fahrzeug beeindruckt mit technischen Daten, die selbst in der Luxusklasse außergewöhnlich sind. Trotz eines Gewichts von fast drei Tonnen soll der elektrische Geländewagen Fahrleistungen bieten, die eher an einen Sportwagen erinnern. Bei voller Beschleunigung empfiehlt es sich deshalb, gut im Sitz zu sitzen.

Der 4,99 Meter lange BMW iX5 bietet bereits in der Grundkonfiguration ein Kofferraumvolumen von 655 Litern. Noch beeindruckender fällt allerdings der Antrieb aus. Zwei Elektromotoren entwickeln gemeinsam eine Systemleistung von 578 PS beziehungsweise 425 Kilowatt. Damit beschleunigt das SUV in nur 4,6 Sekunden von null auf 100 Kilometer pro Stunde. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei 210 Kilometern pro Stunde. Für Traktion und Sicherheit bei unterschiedlichen Wetterbedingungen sorgt ein Allradantrieb. Der Innenraum des neuen BMW X5 verbindet hochwertige Materialien mit modernster Technik. (Bild: Matej Štakul)

Eine weitere Besonderheit ist die leistungsfähige Batterie mit einer Kapazität von 141 Kilowattstunden. Damit soll der elektrische BMW X5 nach vorläufigen Herstellerangaben eine Reichweite von bis zu 845 Kilometern nach dem WLTP-Prüfverfahren erreichen. Je nach Ausstattung gibt BMW eine Reichweite zwischen 645 und 845 Kilometern an. Voraussetzung für besonders hohe Reichweiten ist allerdings eine entsprechend sparsame Fahrweise.

Ausgehend von bisherigen Erfahrungen und einem Verbrauch von gut 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer erscheinen unter realistischen Bedingungen etwa 650 Kilometer Reichweite plausibel. Dieser Wert ist allerdings eine Einschätzung und kein Ergebnis eines unabhängigen Praxistests. Dennoch wäre eine solche Reichweite für ein großes Elektro-SUV beachtlich.

Auch beim Laden verspricht BMW Spitzenleistungen. Die maximale Ladeleistung beträgt 460 Kilowatt. Unter geeigneten Bedingungen soll sich die Batterie innerhalb von 23 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lassen. Bereits zehn Minuten an einer entsprechend leistungsfähigen Schnellladestation sollen genügen, um Energie für bis zu 350 zusätzliche Kilometer nachzuladen. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit hängt unter anderem von der Batterietemperatur, dem Ladestand und der verfügbaren Ladeleistung ab.

Wer mit seinem Auto möglichst unauffällig unterwegs sein möchte, dürfte mit dem neuen BMW X5 allerdings kaum glücklich werden. Das Fahrzeug zieht die Blicke auf sich. Seine Erscheinung erinnert an einen durchtrainierten Kraftsportler, dessen Muskeln überall sichtbar sind. Auch der X5 zeigt reichlich Muskeln, allerdings ganz ohne unerlaubte leistungssteigernde Mittel. Das großflächige Display im neuen BMW X5 bildet das digitale Herzstück des Innenraums. (Bild: Matej Štakul)

Zu den auffälligsten Gestaltungselementen gehören die gelben Leuchten im Stil eines doppelten X und eine Abgasanlage mit vier Endrohren bei entsprechend ausgestatteten Verbrennermodellen. Gegen Aufpreis sind außerdem 23 Zoll große Räder erhältlich. Käufer können zwischen elf Außenfarben wählen, darunter auffällige Lackierungen ebenso wie zurückhaltendere Varianten.

Auch im Innenraum setzt BMW auf Luxus. Innovative Materialien treffen auf natürliche Oberflächen. Dazu gehören Schiefer, den der Hersteller erstmals als Dekormaterial einsetzt, und Glas. Die Sitze verbinden hohen Komfort mit sportlichem Seitenhalt. Auf Wunsch lassen sie sich beheizen oder kühlen. Auch eine Massagefunktion gehört zum Angebot. Auch im Fond des neuen BMW X5 setzt der Hersteller auf Luxus und Komfort. Hochwertige Materialien, großzügige Platzverhältnisse und bequeme Sitze sollen das Reisen auch auf längeren Strecken angenehm machen. (Bild: Matej Štakul)

Besonders der Beifahrer darf sich über ein umfangreiches Unterhaltungsangebot freuen. Vor ihm befindet sich ein großer, farbiger Touchscreen mit einer Diagonale von 37,1 Zentimetern beziehungsweise 14,6 Zoll. Das Display wurde speziell für Unterhaltung während der Fahrt entwickelt.

Zum Angebot gehören Videos, Fernsehprogramme, Spiele, Musik, Videotelefonie und zahlreiche weitere Funktionen. Damit soll der Innenraum des neuen X5 nicht nur ein komfortabler Arbeitsplatz für den Fahrer sein, sondern auch ein digitales Unterhaltungszentrum für die Passagiere. Der geöffnete Kofferraum des neuen BMW X5 zeigt, dass das Luxus-SUV auch im Alltag praktisch sein will. (Bild: Matej Štakul)

Wie sich der neue BMW X5 tatsächlich fährt und wie zuverlässig die zahlreichen Assistenzsysteme funktionieren, muss ein späterer Praxistest zeigen. Schon jetzt verdient jedoch der Autobahn- und Stadtfahrassistent besondere Aufmerksamkeit. Er ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen das freihändige Fahren bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde und unterstützt automatische Spurwechsel. Welche Funktionen in Deutschland tatsächlich verfügbar sind, hängt von der jeweiligen Zulassung und Ausstattung ab.

Die Möglichkeit, das Fahrzeug per Fernsteuerung einzuparken, rundet das umfangreiche Technikangebot ab. Weiterlesen Lexus ES: Dieser Japaner greift Audi, BMW und Mercedes an

BMW-Aktie: Münchener Autobauer setzt auf KI – jede fünfte Führungsposition soll wegfallen

BMW-Werk Dingolfing rüstet auf für den entscheidenden Kampf um die Autozukunft

BMW X5 Preis: Marktstart Ende November und Kosten in Deutschland

„Unsere strategische Ausrichtung bleibt unverändert. Wir werden weiterhin eine technologieoffene Strategie verfolgen, also jenen Ansatz, der BMW zum Erfolg geführt hat und auch künftig unsere Entwicklung prägen wird. Der neue BMW X5 bringt unsere Überzeugung zum Ausdruck, dass Innovation und Wahlfreiheit für die Kunden Hand in Hand gehen. Unser technologieoffener Ansatz gibt den Kunden die Möglichkeit, den Antrieb zu wählen, der ihren Bedürfnissen am besten entspricht, und gleichzeitig die Fahrdynamik und das Premiumerlebnis zu genießen, die Markenzeichen von BMW sind“, erklärte Milan Nedeljković, Vorstandsvorsitzender von BMW. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Produktion der fünften Generation des BMW X5 soll im August 2026 im amerikanischen Werk Spartanburg beginnen. Der Verkaufsstart in Slowenien ist für Ende November vorgesehen. Die Preise beginnen dort bei 98.900 Euro für die benzinbetriebene Variante X5 40 xDrive. Das Dieselmodell X5 40d xDrive kostet mindestens 95.900 Euro. Die elektrische Variante und die beiden Plug-in-Hybride sollen Anfang 2027 folgen. Aus der Heckperspektive zeigt der neue BMW X5 seine kraftvolle Silhouette. Breite Schultern, markante Rückleuchten und klare Konturen unterstreichen den sportlichen Charakter des Luxus-SUV. (Bild: Matej Štakul)

Für deutsche Käufer ist der neue BMW X5 ebenfalls von besonderem Interesse. Der Münchner Automobilhersteller setzt mit dem Modell seine Strategie fort, unterschiedliche Antriebsarten parallel anzubieten. Damit können Kunden weiterhin zwischen klassischen Verbrennungsmotoren, elektrifizierten Antrieben und reinem Elektroantrieb wählen. Laut ADAC beginnen die deutschen Listenpreise bei 98.800 Euro für den X5 40 xDrive und 94.800 Euro für den X5 40d xDrive. Damit liegen die Einstiegspreise in Deutschland geringfügig unter den genannten Preisen für Slowenien.

Die fünfte Generation des X5 zeigt damit auch, welchen Weg BMW in den kommenden Jahren einschlagen will. Während die Elektromobilität an Bedeutung gewinnt, setzt BMW weiterhin auf die Wahlfreiheit seiner Kunden. Für den deutschen Automobilmarkt ist das ein wichtiger Ansatz. Die Nachfrage nach unterschiedlichen Antriebstechnologien sowie Fragen zur Ladeinfrastruktur und Reichweite bleiben zentrale Faktoren beim Fahrzeugkauf. Gerade bei einem Luxus-SUV, das sowohl für lange Autobahnfahrten als auch für den Alltag ausgelegt ist, könnte diese Vielfalt der Antriebe zu einem entscheidenden Verkaufsargument werden.