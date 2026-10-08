Finanzen

US-Marktbericht: Chip-Aktien ziehen Wall Street ins Minus, während der Ölpreis in die Höhe schießt

Welche Marktkräfte die Wall Street heute ins Wanken brachten und warum Anleger jetzt genau hinsehen sollten.
Autor
Bonnier Investor
08.10.2026 22:13
Lesezeit: 2 min
US-Marktbericht: Chip-Aktien ziehen Wall Street ins Minus, während der Ölpreis in die Höhe schießt
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Geopolitische Turbulenzen und steigende Rohölpreise

US-Aktien gaben am Donnerstag nach, da steigende Ölpreise und schwächelnde Chip-Aktien zwei der drei großen Indizes ins Minus zogen.

Rohöl der Sorte Brent schoss zu Beginn des Handels auf über 105 € pro Barrel, nachdem US-Präsident Donald Trump auf einer Wahlkampfveranstaltung in Texas erklärt hatte, dass ein Abkommen zur Beendigung des Krieges im Iran „nicht wirklich etwas ist, das ich tun möchte“.

Ein anschließender Social-Media-Post von Trump, in dem er signalisierte, dass die USA „zu keinem Zeitpunkt vor den Zwischenwahlen den Iran angreifen werden“, half jedoch, die zuvor erreichten Höchststände wieder etwas einzudämmen. Rohöl der Sorte Brent blieb dennoch auf hohem Niveau und kletterte um 4,1 Prozent auf fast 104 US-Dollar pro Barrel – der höchste Schlusskurs seit Mitte September.

Nachdem die Renditen 10- und 30-jähriger US-Staatsanleihen Anfang dieser Woche ein 24-Jahres-Hoch erreicht hatten, gaben sie nach Trumps Äußerungen leicht nach. Die 10-jährige Rendite ging um mehr als 3 Basispunkte auf 5,244 Prozent zurück, während die 30-jährige Rendite um 4 Basispunkte auf 5,621 Prozent sank.

Kursverluste im Technologiesektor belasten die Indizes

Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,47 Prozent und schloss bei 7.765,36 Punkten, während der technologielastige Nasdaq um 1,25 Prozent auf 27.193,34 Punkte einbrach. Der Dow Jones legte um 0,1 Prozent auf 51.231,64 Punkte zu.

Chip-Aktien trugen am Donnerstag die Hauptlast der Verluste, da ein Bericht über die Umsatzzahlen von OpenAI die Sorgen über die Nachhaltigkeit der Ausgaben im Bereich der künstlichen Intelligenz verschärfte. Die Financial Times berichtete, dass der Umsatz des ChatGPT-Entwicklers rund 20 Milliarden US-Dollar (17,8 Milliarden Euro) niedriger ausfiel als zuvor signalisiert.

Die Aktien der Chiphersteller Super Micro Computer und Intel brachen um 4,83 Prozent bzw. 5,34 Prozent ein, während der Chipdesigner Nvidia ein Minus von 2,94 Prozent verzeichnete. Der Halbleiterkonzern Broadcom verlor 4,35 Prozent.

Auch andere Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz gerieten unter Druck. Oracle fiel um 5,51 Prozent, während der Glasfaserhersteller Corning um 6,38 Prozent einbrach. Der Speicherhersteller Sandisk schloss 4,9 Prozent im Minus.

Gegenbewegung und starke Gewinner an der Wall Street

Chipotle Mexican Grill führte die Gewinnerliste an der Wall Street an. Die Aktien des Unternehmens sprangen um bis zu 8,6 Prozent nach oben, nachdem berichtet wurde, dass Starbucks in den letzten Monaten mit Beratern an einem Übernahmeangebot für die Burrito-Kette gearbeitet hatte.

Paramount Skydance stieg um 5,64 Prozent, während Accenture um 5,96 Prozent zulegte.

Die Aktien von PepsiCo kletterten um 3,73 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt, aber eine Verbesserung der Geschäftsentwicklung in Nordamerika verzeichnet hatte.

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