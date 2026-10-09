DWN-Podcast Folge 46: Die Woche im Rückblick – KW 41

Unsere Wirtschaft steht an einem echten Wendepunkt, so scheint es. Der „China-Schock 2.0“ rollt unaufhaltsam heran und trifft Europa genau da, wo es bereits seit Jahren weh tut: im industriellen Herzen: Jeden einzelnen Tag entsteht ein Handelsdefizit von einer Milliarde Euro gegenüber Peking. Während Hunderttausende Arbeitsplätze in Schlüsselbranchen wie der Automobil- und Chemieindustrie auf dem Spiel stehen, droht der schleichende Verlust unseres Wohlstands.

In der neuen Folge blicken wir schonungslos hinter die Kulissen dieser Entmachtung und beleuchten weitere brisante Brennpunkte der Woche. Inhalt wird nicht angezeigt, da Sie keine externen Cookies akzeptiert haben. Ändern..

Die Themen im Überblick

1. Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

China-Schock trifft Europa : Wenn Chinas hochsubventionierte Schlüsselindustrien das europäische Herzland fluten, geht es um die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts und Millionen Arbeitsplätze . Ein tägliches EU-Handelsdefizit von einer Milliarde Euro verdeutlicht, wie rasch der Kontinent in traditionsreichen Kernbranchen wie der Automobil- und Chemieindustrie unter Druck gerät .

2. Luxusimmobilien stürzen ab

Superreiche fliehen aus London: Die spürbare Kapitalflucht aus London führt vor Augen, wie sensibel Vermögende auf gestrichene Steuerprivilegien reagieren und etablierte Märkte ins Trudeln bringen . Für vorausschauende Anleger wird sichtbar, wie schnell politische Kurswechsel Spitzenimmobilien um über 20 Prozent einbrechen lassen .

Bild: ChatGPT

3. Sie bezahlte ein Croissant mit Karte und tippte ihre PIN ein

Seniorin verwechselt PIN mit Trinkgeldfeld: Ein Bäckereibesuch, der durch einen Bedienfehler am Terminal und IT-Schnittstellenprobleme zu einer Abbuchung von über 1.700 Euro führte, legt tückische Schwachstellen bargeldloser Alltagsgeschäfte offen . Die Episode zeigt auf überraschende Weise, wie rasch im Zuge der Digitalisierung die direkte Kontrolle über das eigene Geld entgleiten kann .

4. Milliardenschwerer Öl-Deal mischt sich in Gespräche zwischen USA und Russland

Milliardenschwerer Lukoil-Deal: Beim erzwungenen Milliarden-Verkauf internationaler Lukoil-Vermögenswerte verflechten sich geopolitische Friedensgespräche mit handfesten finanziellen Eigeninteressen im Umfeld politischer Akteure . Wenn diplomatische Verhandlungsträger enge Verbindungen zu potenziellen Käufern pflegen, weckt das berechtigte Zweifel an der Transparenz strategischer Energiemärkte .

5. Das Land, das blutiges Gold über die Welt verteilt

Blutgold aus Afrika: Über geschickte Schmuggelrouten und die Raffinerien Dubais gelangt afrikanisches Konfliktgold als angeblich sauberes Recyclingmaterial unbemerkt bis nach Europa . Das schafft die unbequeme Erkenntnis, wie schwer die makellose Herkunft selbst bei vermeintlich sicheren Sachwerten nachzuvollziehen ist .

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6. Euro fällt auf tiefsten Stand seit 17 Monaten

Frankreichs Schulden treiben den Euro in die Krise : Frankreichs uferlose Haushaltskrise zieht die Gemeinschaftswährung auf neue Tiefstände und legt die strukturelle Verwundbarkeit der Eurozone offen . Für Ihre eigene Vermögenssicherung stellt sich die drängende Frage, wie viel politische Handlungsunfähigkeit eine Währung verträgt, bevor die Entwertung weiter um sich greift .

7. Alte Elektroinstallationen werden zum Schwachpunkt

Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht: Ein teures Notstromaggregat vermittelt trügerische Sicherheit, wenn veraltete Gebäudeinstallationen und fehlende Schaltsteuerungen das System bei einem echten Blackout lahmlegen . Echte Krisenfestigkeit endet nicht beim Kauf von Hardware, sondern erfordert eine durchdachte Infrastruktur, um im Ernstfall wirklich handlungsfähig zu bleiben .