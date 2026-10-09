DWN-Podcast Folge 46: Die Woche im Rückblick – KW 41

DWN-Wochenrückblick Podcast KW 41 Folge 46 2026. (Bild: DWN)
Unsere Wirtschaft steht an einem echten Wendepunkt, so scheint es. Der „China-Schock 2.0“ rollt unaufhaltsam heran und trifft Europa genau da, wo es bereits seit Jahren weh tut: im industriellen Herzen: Jeden einzelnen Tag entsteht ein Handelsdefizit von einer Milliarde Euro gegenüber Peking. Während Hunderttausende Arbeitsplätze in Schlüsselbranchen wie der Automobil- und Chemieindustrie auf dem Spiel stehen, droht der schleichende Verlust unseres Wohlstands.
In der neuen Folge blicken wir schonungslos hinter die Kulissen dieser Entmachtung und beleuchten weitere brisante Brennpunkte der Woche.
Die Themen im Überblick
1. Millionen Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel
China-Schock trifft Europa: Wenn Chinas hochsubventionierte Schlüsselindustrien das europäische Herzland fluten, geht es um die künftige Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts und Millionen Arbeitsplätze. Ein tägliches EU-Handelsdefizit von einer Milliarde Euro verdeutlicht, wie rasch der Kontinent in traditionsreichen Kernbranchen wie der Automobil- und Chemieindustrie unter Druck gerät.
2. Luxusimmobilien stürzen ab
Superreiche fliehen aus London:Die spürbare Kapitalflucht aus London führt vor Augen, wie sensibel Vermögende auf gestrichene Steuerprivilegien reagieren und etablierte Märkte ins Trudeln bringen. Für vorausschauende Anleger wird sichtbar, wie schnell politische Kurswechsel Spitzenimmobilien um über 20 Prozent einbrechen lassen.
3. Sie bezahlte ein Croissant mit Karte und tippte ihre PIN ein
Seniorin verwechselt PIN mit Trinkgeldfeld:Ein Bäckereibesuch, der durch einen Bedienfehler am Terminal und IT-Schnittstellenprobleme zu einer Abbuchung von über 1.700 Euro führte, legt tückische Schwachstellen bargeldloser Alltagsgeschäfte offen. Die Episode zeigt auf überraschende Weise, wie rasch im Zuge der Digitalisierung die direkte Kontrolle über das eigene Geld entgleiten kann.
4. Milliardenschwerer Öl-Deal mischt sich in Gespräche zwischen USA und Russland
Milliardenschwerer Lukoil-Deal:Beim erzwungenen Milliarden-Verkauf internationaler Lukoil-Vermögenswerte verflechten sich geopolitische Friedensgespräche mit handfesten finanziellen Eigeninteressen im Umfeld politischer Akteure. Wenn diplomatische Verhandlungsträger enge Verbindungen zu potenziellen Käufern pflegen, weckt das berechtigte Zweifel an der Transparenz strategischer Energiemärkte.
5. Das Land, das blutiges Gold über die Welt verteilt
Blutgold aus Afrika:Über geschickte Schmuggelrouten und die Raffinerien Dubais gelangt afrikanisches Konfliktgold als angeblich sauberes Recyclingmaterial unbemerkt bis nach Europa. Das schafft die unbequeme Erkenntnis, wie schwer die makellose Herkunft selbst bei vermeintlich sicheren Sachwerten nachzuvollziehen ist.
6. Euro fällt auf tiefsten Stand seit 17 Monaten
Frankreichs Schulden treiben den Euro in die Krise: Frankreichs uferlose Haushaltskrise zieht die Gemeinschaftswährung auf neue Tiefstände und legt die strukturelle Verwundbarkeit der Eurozone offen. Für Ihre eigene Vermögenssicherung stellt sich die drängende Frage, wie viel politische Handlungsunfähigkeit eine Währung verträgt, bevor die Entwertung weiter um sich greift.
7. Alte Elektroinstallationen werden zum Schwachpunkt
Warum ein Generator im Ernstfall nicht reicht:Ein teures Notstromaggregat vermittelt trügerische Sicherheit, wenn veraltete Gebäudeinstallationen und fehlende Schaltsteuerungen das System bei einem echten Blackout lahmlegen. Echte Krisenfestigkeit endet nicht beim Kauf von Hardware, sondern erfordert eine durchdachte Infrastruktur, um im Ernstfall wirklich handlungsfähig zu bleiben.
Warum diese Woche so entscheidend war
Wie sicher ist unser Wohlstand eigentlich noch? Diese Woche hat gezeigt, wie brüchig seine Grundlagen geworden sind. Europas Industrie kämpft ums Überleben, Frankreichs Schulden setzen den Euro unter Druck, und selbst vermeintlich sichere Geldanlagen bergen Risiken. Das Gefährliche daran: Diese Krisen hängen zusammen und können am Ende jeden von uns finanziell treffen. Umso wichtiger ist es, die Zusammenhänge zu verstehen und die richtigen Schlüsse für das eigene Geld zu ziehen.
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.