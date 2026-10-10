Wirtschaft

Kingspan Group-Aktie unter Druck: EU greift nach geplatztem Deal durch

Ein geplatzter Milliardendeal? Nein, ein gescheiterter Firmenkauf mit teuren Folgen. Weil der irische Baustoffkonzern Kingspan die EU-Wettbewerbshüter mit falschen und irreführenden Angaben versorgt haben soll, verhängt Brüssel eine Strafe von 40 Millionen Euro. Der Fall zeigt, wie teuer mangelnde Transparenz bei Übernahmen werden kann. Was hinter den Vorwürfen steckt und warum auch deutsche Unternehmen aufhorchen sollten.
Autor
avtor
Petra Sovdat
10.10.2026 09:00
Lesezeit: 4 min
Kingspan Group-Aktie unter Druck: EU greift nach geplatztem Deal durch
Die Übernahme scheiterte, die Buße bleibt: Kingspan muss 40 Millionen Euro zahlen. (Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa) Foto: Karl-Josef Hildenbrand

Im Folgenden:

  • Warum die EU gegen Kingspan eine Strafe von 40 Millionen Euro verhängt.
  • Welche falschen Angaben dem irischen Baustoffkonzern zum Verhängnis wurden.
  • Wie Kingspan die Wettbewerbshüter bei der geplanten Übernahme von Trimo täuschte.

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Petra Sovdat

Zum Autor:

Petra Sovdat ist erfahrene Journalistin und Kommentatorin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium.

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