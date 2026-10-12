US-Märkte: Wall Street uneinheitlich vor Beginn der Berichtssaison

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock)

Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Börsenauftakt zwischen Abwartestimmung und Ölpreisanstieg

Die US-Aktienmärkte haben sich am Montag uneinheitlich gezeigt, da die Ölpreise kräftig anstiegen und Chipaktien im Vorfeld der Berichtssaison für das dritte Quartal nachgaben.

Der Dow Jones Industrial Average stieg um 0,38 Prozent und schloss bei 51.850,55 Punkten, während die technologielastige Nasdaq um 0,44 Prozent auf 27.245,90 Punkte nachgab. Der breiter gefasste S&P 500 zeigte sich kaum verändert und schloss mit einem leichten Minus von 0,06 Prozent bei 7.807,24 Punkten.

Die Rohölsorte Brent stieg nach Angriffen auf den Hauptflughafen Saudi-Arabiens am Wochenende auf den höchsten Stand seit Mitte September. Die internationale Öl-Referenzmarke legte am Montag um bis zu 2 Prozent zu und notierte im späten Handel bei rund 106 US-Dollar pro Barrel, nachdem die Ukraine Zweifel an einer von US-Präsident Donald Trump ins Spiel gebrachten „Energie-Waffenruhe“ geäußert hatte.

Großbanken läuten entscheidende Berichtssaison ein

Die größten US-Banken läuten in dieser Woche die Berichtssaison für das dritte Quartal ein: Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup und JPMorgan Chase legen am Dienstag ihre Zahlen vor. Die Ergebnisse von Bank of America und Morgan Stanley folgen am darauffolgenden Tag.

Es wird erwartet, dass die Unternehmen im S&P 500 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Gewinnsprung von 25 Prozent verzeichnen, wie aus Daten von Bloomberg Intelligence hervorgeht.

Die US-Anleihemärkte blieben am Montag anlässlich des Columbus Day geschlossen.

Halbleitersektor belastet Technologiewerte

Chiphersteller mussten am Montag die schwersten Verluste hinnehmen: Der Philadelphia Semiconductor Index gab um 2,67 Prozent nach und fiel auf ein Dreiwochentief.

Micron Technology belastete die Nasdaq mit einem Minus von 3,88 Prozent, nachdem der chinesische Konkurrent CXMT Fortschritte bei einem neuen Chipdesign gemeldet hatte.

Nvidia verlor 1,29 Prozent, während Intel und Advanced Micro Devices 3,2 Prozent beziehungsweise 2,28 Prozent einbüßten. Broadcom gab um 1,88 Prozent nach.

Andernorts sackten Chipotle Mexican Grill um bis zu 4,46 Prozent ab, nachdem Starbucks Berichte dementiert hatte, wonach eine Übernahme der Burrito-Kette erwogen werde. Die Chipotle-Aktie war am 8. Oktober kräftig gestiegen, als die Financial Times berichtete, dass Starbucks in den vergangenen Monaten mit Beratern an einem Übernahmeangebot gearbeitet habe.

Unterdessen legte Microsoft um 1,14 Prozent zu, nachdem der Konzern Pläne für einen großflächigen Einsatz eigener KI-Chips angekündigt hatte. Auch Apple schloss im Plus. Die Papiere des iPhone-Herstellers kletterten um 1,29 Prozent, während sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens der Marke von 5 Billionen US-Dollar näherte.

Salesforce verzeichneten ein Plus von 2,09 Prozent, nachdem die Bank of America die Aktie des Softwareunternehmens von „Underperform“ auf „Buy“ hochgestuft hatte.