Goldpreis aktuell unter Druck: Nach US-Inflationsschub blicken Anleger auf die Fed

Goldpreis nach US-Inflationsschub unter Druck: Anleger blicken auf die Fed

Der Goldpreis hat auf neue US-Inflationsdaten reagiert und tendiert in der Verlustzone. Nach Angaben des US Bureau of Labor Statistics stiegen die Verbraucherpreise im September saisonbereinigt um 0,6 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Jahresvergleich lag die Inflationsrate bei 3,7 Prozent. Besonders stark verteuerten sich Energie und Benzin.

Das kommt bei Goldinvestoren gar nicht gut an, am Mittwochnachmittag notierte der Goldpreis bei weniger als 4.100 US-Dollar je Feinunze. Damit lag das Edelmetall annähernd 1,5 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortages. Damit ist das Tageshoch bei knapp 4.170 Dollar in deutlich Ferne gerückt. Zeitweise war der Goldpreis sogar auf 4.080 US-Dollar abgesackt. Für Anleger ist die Kombination aus hoher Inflation und geopolitischen Spannungen derzeit widersprüchlich: Sie stützt die Nachfrage nach Sicherheit, kann zugleich aber höhere Zinsen länger wahrscheinlich machen.

Fed-Zins bleibt entscheidender Gegenwind

Die US-Notenbank hatte ihren Zielkorridor für den Leitzins im September um 25 Basispunkte auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben. Sie begründete den Schritt ausdrücklich mit dem weiterhin erhöhten Preisauftrieb. Die heutigen Inflationsdaten dürften deshalb Spekulationen über schnelle Lockerungen weiter dämpfen.

Für den Goldpreis ist das relevant, weil das Metall keine laufenden Zinsen abwirft. Steigende oder länger hohe Realzinsen erhöhen die Opportunitätskosten einer Goldanlage. Gleichzeitig kann ein stärkerer Dollar den Goldkurs für Käufer außerhalb des Dollarraums verteuern. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Geopolitik hält Sicherheitsprämie hoch

Trotz des Zinsgegenwinds bleibt die Nachfrage nach sicheren Anlagen hoch. Die Eskalation im Nahen Osten und neue Angriffe auf Energieinfrastruktur erhöhen die Unsicherheit an den Märkten. Das gelbes Edelmetall profitiert in solchen Phasen regelmäßig von Umschichtungen in defensive Vermögenswerte.

Auch die Goldpreis-Entwicklung der vergangenen Monate zeigt, dass geopolitische Risiken und Sorgen über Staatsverschuldung den Markt stützen. Allerdings ist die Bewertung inzwischen hoch. Nach starken Anstiegen können bereits moderate Veränderungen bei Renditen oder Dollar zu deutlichen Schwankungen führen.

Physische Nachfrage stabilisiert den Markt

Neben Finanzinvestoren bleibt die physische Nachfrage ein wichtiger Faktor. Käufe von Zentralbanken, Schmucknachfrage und Investitionen in Barren und Münzen können Rücksetzer abfedern. Für den Gold-Preis bedeutet das, dass der Markt derzeit von mehreren, teilweise gegensätzlichen Kräften bestimmt wird.

Kurzfristig dürften vor allem die Reaktion der US-Anleiherenditen auf die Inflationsdaten und neue Signale der Fed den Ausschlag geben. Bleiben Renditen hoch, könnte weiterer Druck entstehen. Nimmt dagegen die Risikoaversion zu, dürfte der Goldpreis von seiner Funktion als Absicherungsinstrument profitieren.

Goldpreis-Prognose: Schwankungen bleiben wahrscheinlich

Der Goldpreis steht damit zwischen Inflationsschutz und Zinsbelastung. Die Marke um 4.150 Dollar ist kurzfristig ein wichtiger Orientierungspunkt. Für Anleger bleibt entscheidend, ob die Fed ihren restriktiven Kurs bestätigt oder sich die Erwartungen für 2027 wieder in Richtung niedrigerer Zinsen verschieben.