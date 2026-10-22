Technologie

Fracking in Deutschland: Rettung für die Industrie oder teurer Irrweg?

Russland, der Iran-Krieg und ein unberechenbarer US-Präsident zeigen, wie verwundbar Deutschlands Energieversorgung ist – zugleich kostet Erdgas Haushalte heute deutlich mehr als vor der Krise. Fracking könnte heimische Reserven erschließen und Importe verringern, doch wie viel Gas steckt wirklich im Boden, was würde es kosten und welche Risiken wären damit verbunden?