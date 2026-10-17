Politik

Regierungsbildung in Berlin: Das planen Linke, Grüne und SPD für die Hauptstadt

"Mehr gemeinsam, mehr Berlin": Das Sondierungspapier von Linke, Grünen und SPD umfasst inklusive Anlagen etwa 30 Seiten. So wollen die Parteien die Stadt umbauen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.10.2026 22:39
Lesezeit: 2 min
Regierungsbildung in Berlin: Das planen Linke, Grüne und SPD für die Hauptstadt
Rot-Grün-Rot plant für die Hauptstadt auch die Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin. (Foto: dpa)

Regierungsbildung in Berlin: Das plant Rot-Grün-Rot für die Hauptstadt

Vier Wochen nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben sich Linke, Grüne und SPD auf ein Sondierungspapier geeinigt, das Grundlage für die nun folgenden Koalitionsverhandlungen ist. Das haben die drei Parteien vor.

WOHNEN UND MIETEN

  • Vergesellschaftung großer privater Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin, betroffen wären rund 160.000 Wohnungen
  • Mietendeckel für die 440.000 kommunalen Wohnungen erlaubt maximal zwei Prozent Mieterhöhung pro Jahr
  • Neubauprogramm für 100.000 bezahlbare Wohnungen mit 100.000 Baugenehmigungen bis 2031
  • Aufbau einer «Mietenaufsicht» und einer Schwerpunktabteilung bei der Staatsanwaltschaft gegen überhöhte und «Wuchermieten»
  • Keine Bebauung Tempelhofer Feld

SAUBERKEIT

  • Kostenlose Abholung von Sperrmüll für jeden Haushalt einmal pro Jahr
  • Mehr Sauberkeit in Parks oder auf Spielplätzen

KLIMA

  • Mehr Bäume, Bänke und Brunnen zur Klimaanpassung
  • Nachhaltigere Wasserbewirtschaftung: Regenwasser in der Stadt halten, Flächen entsiegeln und Berlin zur Schwammstadt weiterentwickeln

MOBILITÄT UND VERKEHR

  • Ausbau der Radwege
  • Busse und Straßenbahnen erhalten mehr eigene Spuren und Vorrang an Ampeln, damit sie nicht im Stau stehen
  • Mehr Verlässlichkeit von Bus und Bahn
  • Mehr Verkehrsberuhigung etwa durch Schulstraßen oder Wohnstraßen ohne Durchgangsverkehr
  • ÖPNV-Sozialticket wird billiger (heute: 27,50 Euro pro Monat)
  • Kein Weiterbau der A100

BILDUNG

  • Mehr Gemeinschaftsschulen
  • Kostenfreiheit von der Kita bis zur Hochschule bleibt
  • Kostenloses Schülerticket und kostenloses Schulmittagessen bis zur 6. Klasse bleibt
  • Handyverbot an Grundschulen
  • Aufbau einer unabhängigen Beschwerdestelle für mehr Schutz vor Diskriminierung und Mobbing im Bildungsbereich
  • Keine Kooperationsvereinbarung der Bildungsverwaltung mehr mit der Bundeswehr

SICHERHEIT

  • Kein Personalabbau bei der Polizei
  • Der Verfassungsschutz bleibt in seiner jetzigen Form erhalten bei Stärkung der Transparenz und parlamentarischen Kontrolle
  • Überprüfung der bestehenden Messer- und Waffenverbotszonen und der Videoüberwachung im Jahr 2028 unter Einbeziehung der Polizei

KULTUR

  • Kulturfördergesetz für verlässlichere Förderung
  • Wiedereinführung der 16 kostenlosen Museumssonntage pro Jahr und der Kulturkarte für Jugendliche

GESELLSCHAFT

  • Konsequentes Vorgehen gegen Antisemitismus, Antiziganismus, antimuslimischen und antischwarzen Rassismus und gegen Queerfeindlichkeit
  • Demokratiefördergesetz für verlässlichere Förderung von Initiativen aller Art
  • Aufbau von Kiezkantinen mit preiswertem Essen für mehr Austausch und sozialen Zusammenhalt
  • «Wir setzen uns nachdrücklich für die Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts auf kommunaler und Landesebene im Rahmen unserer Kompetenzen für alle Menschen nach fünf Jahren Aufenthalt in Deutschland ein.»

FINANZEN

  • Konsolidierungsstrategie im Haushalt bis 2031 unter anderem mit Hilfe von Ausgabendeckel, Erhöhung der Einnahmen, Verlagerung von Investitionsfinanzierung aus dem Kernhaushalt, Nutzen von Kreditspielräumen sowie Priorisierung der Ausgaben

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen
Anzeige
DWN
Finanzen
Finanzielle Freiheit braucht einen starken Partner
Finanzen Finanzielle Freiheit braucht einen starken Partner

Vermögen eröffnet Möglichkeiten – und bringt zugleich Entscheidungen mit sich: Wie lässt sich das Erreichte bewahren, gezielt...

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Regierungsbildung in Berlin: Das planen Linke, Grüne und SPD für die Hauptstadt
DWN
Politik
Politik Regierungsbildung in Berlin: Das planen Linke, Grüne und SPD für die Hauptstadt
17.10.2026

"Mehr gemeinsam, mehr Berlin": Das Sondierungspapier von Linke, Grünen und SPD umfasst inklusive Anlagen etwa 30 Seiten. So wollen die...

Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deal mit Nvidia: Bundesregierung plant Kooperation mit US-Chiphersteller
17.10.2026

Deutschland will die Lücke beim Einsatz künstlicher Intelligenz in der Industrie schließen. Viele deutsche KMU hinken bei der digitalen...

Stellenabbau in Deutschland: Angebot an Zeitarbeit schrumpft
DWN
Unternehmen
Unternehmen Stellenabbau in Deutschland: Angebot an Zeitarbeit schrumpft
17.10.2026

Früher war Zeitarbeit ein boomendes Geschäft: 2017 arbeiteten noch mehr als eine Million Deutsche als Zeitarbeiter. Heute kämpft...

Ausweg aus russischen Rohstoffen? „Eine Alternative gibt es, aber sie könnte uns nicht gefallen“
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ausweg aus russischen Rohstoffen? „Eine Alternative gibt es, aber sie könnte uns nicht gefallen“
17.10.2026

Wie Deutschland und viele weitere EU-Staaten will auch Estland seine Abhängigkeit von russischen Rohstoffen reduzieren oder sogar beenden....

Datenleck nach Cyberangriff bei Autohaus-Software: Betrugsversuche befürchtet
DWN
Technologie
Technologie Datenleck nach Cyberangriff bei Autohaus-Software: Betrugsversuche befürchtet
17.10.2026

Autokäufer könnten sich nun Betrugsversuchen gegenübersehen, die besonders schwierig zu erkennen sind. Vor allem Häuser mit Marken...

Bundesbank-Vorstand warnt: Risiko einer Schuldenkrise in Europa deutlich gestiegen
DWN
Finanzen
Finanzen Bundesbank-Vorstand warnt: Risiko einer Schuldenkrise in Europa deutlich gestiegen
17.10.2026

Michael Theurer, Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank, sieht in der jüngsten Verkaufswelle an den europäischen Anleihemärkten...

Konflikte im Büro: So gehen Sie mit schwierigen Kollegen um
DWN
Unternehmen
Unternehmen Konflikte im Büro: So gehen Sie mit schwierigen Kollegen um
17.10.2026

Den schwierigen Kollegen wird man selten vollständig los. Doch man kann lernen, besser mit ihm umzugehen und sich selbst viel Ärger zu...

BYD Dolphin G DM-i im Test: Ist das der Kleinwagen der Zukunft?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft BYD Dolphin G DM-i im Test: Ist das der Kleinwagen der Zukunft?
17.10.2026

100 Kilometer elektrisch, mehr als 1.000 Kilometer Gesamtreichweite und 212 PS: Der BYD Dolphin G DM-i bringt Werte in die...