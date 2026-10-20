Finanzen

Der Markt hat den Verstand verloren: Ich kaufe heute Micron-Aktien nach

Die Micron-Aktie ist seit ihrem Sommerhoch um fast 30 Prozent gefallen, allein in fünf Handelstagen verlor sie rund 15 Prozent. Technische Indikatoren warnen vor weiteren Risiken, doch langfristige Verträge, hohe Gewinnprognosen und der KI-Boom sprechen für mich eine andere Sprache. Deshalb kaufe ich trotz des Kurssturzes weitere Aktien.
Autor
avtor
Investor Felix
20.10.2026 10:34
Lesezeit: 11 min
Der Markt hat den Verstand verloren: Ich kaufe heute Micron-Aktien nach
Micron-Aktie unter Druck: Der Markt sieht Gespenster, ich sehe eine Kaufchance. (Bild: ChatGPT, Bearbeitung: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum der Autor trotz charttechnischer Warnsignale weitere Micron-Aktien kauft.
  • Wie langfristige Verträge mit Technologiekonzernen die Umsatzprognosen des Konzerns sichern.
  • Welche Argumente der Wall Street für ein Kurspotenzial von 75 Prozent sprechen.

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avtor1
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