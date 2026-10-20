Finanzen

Der Markt hat den Verstand verloren: Ich kaufe heute Micron-Aktien nach

Die Micron-Aktie ist seit ihrem Sommerhoch um fast 30 Prozent gefallen, allein in fünf Handelstagen verlor sie rund 15 Prozent. Technische Indikatoren warnen vor weiteren Risiken, doch langfristige Verträge, hohe Gewinnprognosen und der KI-Boom sprechen für mich eine andere Sprache. Deshalb kaufe ich trotz des Kurssturzes weitere Aktien.