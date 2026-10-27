Finanzen

Die 54-jährige Lise-Lotte hat mehr als 1,3 Millionen Euro für die Rente gespart – so hat sie es geschafft

Mit umgerechnet rund 27 Euro im Monat begann Lise-Lotte Helms-Olesen ihre Altersvorsorge. Lange verdiente sie weniger als viele Gleichaltrige, später zahlte sie zeitweise bis zur Hälfte ihres Gehalts ein. Heute verfügt die 54-Jährige über mehr als 1,3 Millionen Euro Pensionsvermögen und sieht darin vor allem eines: finanzielle Freiheit.