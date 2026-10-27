Finanzen

Die 54-jährige Lise-Lotte hat mehr als 1,3 Millionen Euro für die Rente gespart – so hat sie es geschafft

Mit umgerechnet rund 27 Euro im Monat begann Lise-Lotte Helms-Olesen ihre Altersvorsorge. Lange verdiente sie weniger als viele Gleichaltrige, später zahlte sie zeitweise bis zur Hälfte ihres Gehalts ein. Heute verfügt die 54-Jährige über mehr als 1,3 Millionen Euro Pensionsvermögen und sieht darin vor allem eines: finanzielle Freiheit.
Autor
avtor
Katrine Søndermark
27.10.2026 05:48
Aktualisiert: 27.10.2026 06:08
Lesezeit: 9 min
Die 54-jährige Lise-Lotte hat mehr als 1,3 Millionen Euro für die Rente gespart – so hat sie es geschafft
Und manchmal ist Sparen doch ein Weg. (Bild: dpa) Foto: Patrick Pleul

Im Folgenden:

  • Wie aus 27 Euro Monatsbeitrag ein Pensionsvermögen von über 1,3 Millionen Euro wurde.
  • Welche Anlagestrategien und Steuervorteile eine Dänin für ihren Vermögensaufbau nutzte.
  • Warum ein hohes Altersvorsorgevermögen der 52-Jährigen schließlich den Mut zur Selbstständigkeit gab.

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Katrine Søndermark

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Katrine Søndermark ist Finanzjournalistin bei Borsen, einer dänischen Wirtschaftspublikation aus dem Bonnier-Konzern.

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