Finanzen

Wall Street: Die Börsenroboter können sich nachts frei bewegen

Die Wall Street könnte sich bis Anfang Dezember in ein nahezu rund um die Uhr geöffnetes Börsencasino verwandeln. Mehrere US-Börsen wollen ihre Handelszeiten deutlich ausweiten. Besonders Kleinsparer und kleinere Unternehmen könnten darunter leiden – und für Schweden wäre ein ähnlicher Schritt besonders riskant.