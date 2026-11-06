Finanzen

Daimler Truck-Aktie im Aufwind: Gewinnplus von 73 Prozent

Der Markt für Nutzfahrzeuge erholt sich - vor allem in Nordamerika. Davon profitiert der Lkw-Bauer Daimler Truck: Das Unternehmen hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch den operativen Gewinn deutlich erhöht und die Prognose für das Gesamtjahr bekräftigt. Warum trotzdem in Deutschland ungefähr 5.000 Jobs wegfallen.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.11.2026 09:44
Lesezeit: 1 min
Daimler Truck-Aktie im Aufwind: Gewinnplus von 73 Prozent
Daimler Truck-Aktie: Beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist der Gewinn im dritten Quartal dieses Jahres um 73 Prozent gestiegen. (Foto: dpa) Foto: Bernd Wei?brod

Daimler Truck-Aktie im Aufwind: Gewinnplus von 73 Prozent

Der Markt für Nutzfahrzeuge erholt sich - vor allem in Nordamerika. Davon profitiert der Lkw-Bauer Daimler Truck. Beim Gewinn geht es nach Rückschlägen wieder deutlich nach oben.

Beim Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist der Gewinn im dritten Quartal dieses Jahres um 73 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal kletterte das Konzernergebnis von 407 Millionen auf 702 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

Der Konzern führte die positive Entwicklung auf eine sich erholende Marktlage zurück. Die Ergebnisse im dritten Quartal zeigten, dass das Geschäft weiter an Dynamik gewinne, sagte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström laut Mitteilung. "Besonders wichtig ist, dass wir unsere Profitabilität verbessert haben und gleichzeitig weltweit voll auf unsere Kunden ausgerichtet bleiben", sagte Rådström.

Der Umsatz stieg um 19 Prozent von 10,55 Milliarden auf rund 12,58 Milliarden Euro. Der operative Gewinn - also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) - nahm um 89 Prozent von 553 Millionen Euro auf etwas mehr als eine Milliarde Euro zu.

Deutliches Plus beim Absatz

Im dritten Quartal verkaufte Daimler Truck deutlich mehr Fahrzeuge als im sehr schwachen Vorjahreszeitraum. Der Absatz stieg um 26 Prozent auf 91.260 Fahrzeuge. In Nordamerika legten die Verkäufe mit einem Anstieg von über der Hälfte deutlich zu. Dort waren im Vorjahr wegen der Zollerhöhungen von US-Präsident Donald Trump die Verkäufe eingebrochen.

Beim Nutzfahrzeughersteller lief es zuletzt nicht rund. 2025 sank der Gewinn um 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf zwei Milliarden Euro. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres brach das Konzernergebnis sogar um satte 72 Prozent ein. Nach neun Monaten steht nun noch unter dem Strich ein Minus von 30 Prozent in den Büchern.

Um wettbewerbsfähiger zu werden, hatte Daimler Truck bereits im vergangenen Jahr das Sparprogramm "Cost Down Europe" aufgelegt. Bis 2030 sollen damit die laufenden Kosten auf dem Heimatkontinent um mehr als eine Milliarde Euro sinken.

In Deutschland sollen deshalb ungefähr 5.000 Stellen wegfallen. Betroffen ist insbesondere die Lkw-Marke Mercedes-Benz. Aber auch in Nordamerika soll gespart werden.

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