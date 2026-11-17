Nvidia-Zahlen: Umsatz mehr als verdoppelt

Der Chipkonzern Nvidia hat für sein drittes Geschäftsquartal, das am 25. Oktober 2026 endete, einen Umsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das entspricht einem Anstieg von 103 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 20 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Quartal. Der GAAP-Nettogewinn stieg von 31,9 auf 65,3 Milliarden Dollar; das verwässerte Ergebnis je Aktie erreichte 2,70 Dollar. Die Werte stehen in der offiziellen Quartalsmitteilung des Unternehmens.

Die Größenordnung übertraf die zuvor veröffentlichten Markterwartungen deutlich. Eine am 12. November publizierte Konsensanalyse von S&P Global Market Intelligence hatte auf Basis von Visible-Alpha-Schätzungen mit 109,3 Milliarden Dollar Konzernumsatz gerechnet. Der Abstand zwischen tatsächlichem Wert und dieser Prognose beträgt rund 6,5 Milliarden Dollar. Dabei handelt es sich um einen Vergleich mit einer vor der Veröffentlichung erhobenen Schätzung, nicht um eine nachträglich aktualisierte Prognose.

Rechenzentren bleiben das entscheidende Geschäft

Der wichtigste Wachstumsmotor ist die Rechenzentrumssparte. Ihr Umsatz erreichte 107,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr und 21 Prozent zum Vorquartal. Damit entfielen rund 93 Prozent des gesamten Quartalsumsatzes auf das Data-Center-Geschäft. Der Ausbau von Infrastruktur für künstliche Intelligenz dominiert folglich weiterhin Nvidias Geschäftsentwicklung.

Das Unternehmen verweist auf den Produktionshochlauf der Vera-Rubin-Plattform. Systeme mit Vera Rubin NVL72 werden laut Nvidia bereits an Kunden und Partner ausgeliefert. Für Investoren ist entscheidend, ob die Nachfrage nach Rechenleistung langfristig mit den hohen Investitionsbudgets der Betreiber Schritt hält. Ein starkes einzelnes Quartal beantwortet diese Frage noch nicht. X DWN Telegramm Verzichten Sie nicht auf unseren kostenlosen Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt und erhalten Sie jeden Morgen die aktuellesten Nachrichten aus Wirtschaft und Politik. E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden. Ihre Informationen sind sicher. Die Deutschen Wirtschafts Nachrichten verpflichten sich, Ihre Informationen sorgfältig aufzubewahren und ausschließlich zum Zweck der Übermittlung des Schreibens an den Herausgeber zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Der Link zum Abbestellen befindet sich am Ende jedes Newsletters.

Ausblick auf 130 Milliarden Dollar – aber niedrigere Marge

Für das vierte Geschäftsquartal erwartet Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar, mit einer Schwankungsbreite von drei Prozent. Das entspräche ungefähr 126,1 bis 133,9 Milliarden Dollar. Das kommende Quartal umfasst allerdings eine zusätzliche Woche; ein direkter Vergleich der Wachstumsraten muss diesen Kalendereffekt berücksichtigen.

Auffällig ist der Margenausblick. Im abgelaufenen Quartal erreichte die Bruttomarge nach GAAP 74,8 Prozent, bereinigt 74,9 Prozent. Für das Folgequartal rechnet Nvidia mit 71 bis 72 Prozent. Der Umsatz soll also weiter steigen, während der Anteil des Bruttogewinns am Umsatz zurückgeht. Das kann auf steigende Kosten, Produktmixeffekte oder andere operative Belastungen hinweisen; eine eindeutige Ursache lässt sich aus dem Ausblick allein nicht ableiten.

China und KI-Investitionen bleiben Unsicherheitsfaktoren

Nvidia berücksichtigt in seiner Umsatzprognose keine Erlöse aus Data-Center-Rechenprodukten in China. Das ist eine wichtige Einschränkung, denn Exportregeln und geopolitische Spannungen können die Absatzmöglichkeiten für leistungsfähige KI-Hardware verändern. Die aktuelle Prognose zeigt somit, dass Nvidia sein Wachstum auch ohne solche Umsätze plant; sie beseitigt aber nicht die politischen Risiken.

Hinzu kommt die Abhängigkeit von großen Infrastrukturinvestitionen. Cloud-Anbieter und spezialisierte Rechenzentrumsbetreiber müssen die beschafften Systeme wirtschaftlich nutzen können. Werden Projekte verschoben oder Budgets reduziert, könnte sich das auf künftige Bestellungen auswirken. Umgekehrt würden anhaltend hohe Ausgaben die Nachfrage stützen. Weiterlesen Nvidia-Aktie: Wie geht es nach den Zahlen beim US-Chipgiganten weiter? Kommt Huang zurück?

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Was die Zahlen für die Nvidia-Aktie bedeuten

Die Geschäftszahlen zeigen, dass der Konzern derzeit in einem außergewöhnlichen Tempo wächst. Für die Bewertung der Aktie zählt jedoch nicht nur, ob Umsatz und Gewinn steigen, sondern ob Nvidia die hohen Erwartungen auch künftig übertreffen kann. Der Umsatzvorsprung gegenüber der vorab veröffentlichten Konsensschätzung ist positiv; die prognostizierte niedrigere Bruttomarge verdient zugleich Aufmerksamkeit.

Eine konkrete Kursreaktion wird hier bewusst nicht als gesichert angegeben, weil keine zeitpunktgenau verifizierte Börsennotierung zugrunde liegt. Anleger sollten die weiteren Aussagen des Managements, die Entwicklung der Marge und die Investitionspläne der wichtigsten Abnehmer verfolgen. Diese Faktoren dürften darüber entscheiden, wie nachhaltig das Wachstum eingeschätzt wird.