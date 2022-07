Lesezeit: 4 min

Der Besteller-Autor Marc Friedrich galt lange als Crash-Prophet. Nun scheinen sich seine düsteren Vorhersagen zu bewahrheiten. Was uns in den nächsten Jahren bevorsteht – und warum Putin nicht schuld an dieser Entwicklung sei – lesen Sie in diesem Interview.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Die alte Weltmacht USA werde vom Thron gestoßen und durch andere Kräfte ersetzt, so Marc Friedrich. (Foto: iStock.com/STILLFX) Foto: STILLFX

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum unser Wirtschaftssystem kurz vor dem Zusammenbruch steht

Warum Russland der große Gewinner der Sanktionspolitik ist

Warum im Hintergrund die Digitalisierung des Geldes vorangetrieben wird

Wie die alte Weltmacht USA von ihrem Thron gestoßen wird article:full_access