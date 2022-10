Lesezeit: 7 min

Dr. Stephan Kaußen hat die drohende Eskalation in der Ukraine bereits vor vielen Jahren prognostiziert. Putin trage zwar die Hauptschuld am furchtbaren Krieg in der Ukraine, der Westen sei aber nicht schuldlos, meint der Politikwissenschaftler im großen DWN-Interview.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Wladimir Putin mit Viktor Janukowitsch, dem letzten prorussischen Präsidenten der Ukraine im Jahr 2013 – kurz vor dem ersten Ukraine-Konflikt. (Foto: dpa) Foto: Yuri Kochetkov

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum der Westen im Ukraine-Konflikt naiv war und ist

Warum es so wichtig gewesen wäre, das russische Mindset einzukalkulieren

Was wir aus dem Dilemma in der Ukraine lernen können article:full_access