Lesezeit: 1 min

In Frankreich spitzt sich die Lage an den Tankstellen zu. Die Regierung will nun durchgreifen.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Eine Internetseite zeigt Tankstellen, die entweder geschlossen sind oder nicht mehr alle Treibstoffarten anbieten können. (Foto: dpa)

Lesen Sie in diesem Artikel: Warum in Frankreich der Treibstoff knapp wird

Welche Situation an den Tankstellen des Landes herrscht

Wie viel Prozent der französischen Raffineriekapazität lahmgelegt ist article:full_access