Die Immobilienkrise in China verstärken Sorgen um die wirtschaftliche Erholung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. In Deutschland hat eine Mischung aus drei Faktoren mehrere Projektentwickler in die Insolvenz getrieben. Was sagen Experten?

In China verschlimmert sich die Immobilienkrise und auch in Deutschland wackelt der Markt erheblich. (Foto: dpa) Foto: Sheldon Cooper

Lesen Sie in diesem Artikel: Was die neuesten Probleme auf dem chinesischen Immobilienmarkt sind

Warum die deutsche Bauwirtschaft vor einem perfekten Sturm steht

Was nach Meinung verschiedener Markt-Experten jetzt getan werden sollte article:full_access

