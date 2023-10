Lesezeit: 2 min

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj nimmt am Gipfeltreffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Spanien teil. Die Ukraine habe Vorschläge zur neuen Sicherheitsarchitektur Europas, besonders zur Sicherheit im Schwarzmeerraum. Allerdings steht die Unterstützung für die Ukraine in den USA und in der EU auf der Kippe.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, diese Funktion ist den Abonnenten der DWN vorbehalten.

Staats- und Regierungschefs aus rund 50 Ländern werden an diesem Donnerstag zum Gipfeltreffen der neuen Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Spanien erwartet. (Foto: dpa) Foto: Fermin Rodriguez

Lesen Sie in diesem Artikel: welche Ziele der ukrainische Präsident Selenskyj auf dem Gipfeltreffen verfolgt

wie sich die anhaltende Seeblockade auf die internationale Lebensmittelversorgung auswirkt

welche Unterstützungsprobleme sich für die Ukraine ergeben article:full_access