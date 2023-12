Lesezeit: 5 min

Das Bundesamt ist nicht mehr zuständig. Das soll Zeit sparen. Wer seine Heizung umrüsten lässt, soll künftig Förderanträge bei der staatlichen Förderbank einreichen – sogar rückwirkend. Ab Februar nimmt die KfW Anträge entgegen.

Richtig heizen will gelernt sein dieser Tage: In 2024 werden sich Tausende Hauseigentümer überlegen müssen, wann und wie sie ihre Heizung erneuern oder austauschen. (Foto: dpa)

Das Hin und Her im Hause Habeck ist Hausbesitzern gehörig auf die Nerven gegangen in 2023. Erst sah es so aus, als müsste der Einbau von Wärmepumpen ruckzuck noch bis Jahresende über die Bühne...

