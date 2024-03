Lesezeit: 3 min

Der Bundeskanzler hat gleich drei Regierungschefs aus Südostasien in Berlin empfangen. Erstaunlich, denn bislang war das Interesse Deutschlands an den Philippinen, Thailand und Malaysia eher gering. Umgekehrt gilt das natürlich genauso. Doch die deutsche Wirtschaft muss sich von China lösen. Also muss der Kanzler auf gut Freund machen - quasi Länder-Dating im Schnellverfahren.

Olaf Scholz (r) und Srettha Thavisin, geben sich die Hände im Bundeskanzleramt. Der Bundeskanzler empfängt den Premierminister des Königreiches Thailand. (Foto: dpa) Foto: Hannes P Albert

Lesen Sie in diesem Artikel: Wieso die Marke Deutschland Schaden genommen hat

Warum Südostasien ein spannender Wirtschaftsraum ist

Wo sich neue Bündnisse abzeichnen article:full_access

