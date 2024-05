Lesezeit: 6 min

Tor Ivar Strømmen gilt als einer der angesehensten Militärwissenschaftler Norwegens. Kurz nach der Entdeckung der Lecks in der Nord Stream-Pipeline hielt der Marineoffizier russische Sabotage für die wahrscheinlichste Ursache. Ein Exklusiv-Interview über die jüngste russische Spionage in Deutschland, die Komplexität russischer Abschreckungsstrategien und wie Norwegen und Deutschland durch militärische Kooperation und Aufrüstung auf die wachsende Bedrohung reagieren.

Das Nord Stream 2-Gasleck in der Nähe von Bornholm aus der Luft. Vier Tage vor den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines hat ein dänisches Patrouillenboot einem Bericht zufolge 112 Fotos von russischen Schiffen in der Nähe der Leitungen gemacht. (Foto: dpa)

Foto: -