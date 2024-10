Lesezeit: 6 min

Teilen article_share:article

Die Deutschen vererben und verschenken so viel Vermögen wie noch nie – manchmal unwissentlich an den Falschen. Wer sich vor bösen Überraschungen schützen will, sollte nicht allein auf juristische Kniffe setzen. Was hilft gegen Erbschleicher?

Das Erbe vor allem von älteren Menschen steht im Fokus bei Erbschleicherei: Nur ein Viertel aller Deutschen regelt und schützt das Erbe gezielt. (Foto: dpa)

Im Folgenden: Warum Erbschleicherei eine Grauzone ist und kein Straftatbestand

Wann und wie Sie Ihr Vermögen vor Betrügern am besten schützen

Testament: Was Sie als Erblasser konkret beachten müssen

Kriminalstatistik: Zahl der Vermögensdelikte und Betrugsmaschen steigt 'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

Sie möchten Zugriff auf unser Premium-Angebot? Jetzt weiterlesen! Wir beraten Sie gern im Leserservice oder schließen Sie hier direkt ab! HIER FÜR NUR 1.00 EUR EINSTEIGEN! Inklusive täglichem Newsletter Sofortiger, unbegrenzter Zugriff auf Online- und Print-Artikel Monatliches ePaper zu einem Schwerpunkt Weniger Werbung