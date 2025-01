Lesezeit: 5 min

Rekordkrankenstand in Deutschland: Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel und Konjunkturflaute ist das für Unternehmer ein hohes wirtschaftliches Risiko. Politik und Wirtschaft fordern jetzt Maßnahmen, so wie Allianz-Chef Bäte, der den Arbeitnehmern am ersten Krankheitstag den Lohn streichen will. Können Deutsche sich zu leicht krankmelden? Was sind die Ursachen? Und sind andere Länder strenger?

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes waren Arbeitnehmer in Deutschland 2023 durchschnittlich 15,1 Arbeitstage krankgemeldet. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Im Folgenden: Warum die Krankschreibung per Telefon im Fokus steht

Welche Vorschläge gegen den Rekordkrankenstand in Deutschland kommen

Warum die Zahl der Krankmeldungen explodiert

