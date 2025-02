Politik

Macrons Plan für die Ukraine: Europäische Truppen als Friedensgarant?

Europa ringt um eine Antwort auf den Ukraine-Krieg. Frankreich und Großbritannien wollen eine Friedenstruppe entsenden, Kanzler Scholz hingegen bremst – aus guten Gründen. Ohne die USA, so seine Sorge, könnte Europa sich in einen gefährlichen Alleingang manövrieren. Die Ukraine fordert Sicherheitsgarantien, doch die Meinungen gehen auseinander. Welche Lösungen sind denkbar – und was bedeuten sie für die Zukunft Europas?