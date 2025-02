Unternehmen

Ehemaliger Adidas-Chef rechnet mit Deutschland ab: "Seit 2003 keinen wirtschaftlichen Plan mehr"

Der ehemalige Adidas-Vorsitzende Kasper Rørsted äußert sich kritisch über Deutschland und seine Wirtschaftspolitik. Verantwortlich für die Misere macht er fehlende Investitionen in Digitalisierung, Infrastruktur und Bildung sowie eine mangelnde Integrationspolitik. An Ex-Kanzlerin Merkel lässt der Däne kaum ein gutes Haar, genauso wenig wie an der Ampel- und EU-Politik.