Das Logo des Fahrzeugherstellers Mercedes-Benz dreht sich auf einem Gebäude am Stammwerk. (Foto: dpa) Foto: Bernd Weißbrod

Die Aktien von Mercedes-Benz haben am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen und einem Ausblick für 2025 im frühen Handel 3,3 Prozent eingebüßt. Damit knüpften sie an die Gewinnmitnahmen vom Vortag nach einem Hoch seit September an und waren zudem Schlusslicht im leicht stabilisierten Dax.

Der Autobauer verzeichnete 2024 wegen des schlecht laufenden China-Geschäfts einen deutlichen Gewinneinbruch. Im laufenden Jahr rechen die Schwaben mit noch mehr Gegenwind. Zuvor wurde bekannt, dass der Konzern aus Stuttgart ein rigides Sparprogramm plant und bis 2027 über fünf Milliarden einsparen will.

US-Zölle könnten Margen weiter schmälern

Analysten hatten nach dem schwachen Lauf im vergangenen Jahr zwar schon einen weiteren Rückgang der operativen Marge im wichtigen Pkw-Geschäft befürchtet. Im Schnitt lagen die Erwartungen für 2025 aber bisher in der oberen Hälfte der neuen Bandbreite.