Magnificent Seven als Indikator der US-Wirtschaft

Der US-Aktienindex S&P 500 beendete die vergangene Woche in einer Korrekturzone, nachdem er um etwa 10 Prozent von seinen jüngsten Höchstständen gefallen war. Die Aktien der "Magnificent Seven", also die sieben größten und einflussreichsten Tech-Aktien der USA, sind seit ihren Dezember-Höchstständen um rund 20 Prozent gesunken. Zu diesen Aktien gehören Apple, Microsoft, Alphabet (die Muttergesellschaft von Google), Amazon, Nvidia, Meta (früher Facebook) und Tesla. Diese Unternehmen dominieren nicht nur den Technologie-Sektor, sondern auch den gesamten Aktienmarkt und haben maßgeblichen Einfluss auf die US-Wirtschaft. Sie sind ein guter Indikator für den Zustand der US-amerikanischen Wirtschaft, ihre Marktkapitalisierung und Innovationskraft machen sie gleichzeitig zu Schlüsselakteuren der globalen Wirtschaft.

Marktstimmungsindikatoren wie der CNN Fear & Greed Index zeigen, dass die Investoren nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen von extremer Angst erfasst wurden. Für konträre Investoren könnte dies ein ermutigendes Signal sein. Andere hingegen fragen sich, ob der Ausverkauf nur ein gesundes "Dampfablassen" war oder der Beginn ernsthafterer Probleme.

Goldman Sachs senkt US-Wachstumsprognose für 2025

Einige der großen Banken werden erheblich vorsichtiger mit ihren Bewertungen und senken aktuell ihre S&P-500-Prognosen, wobei sie die von Handelszöllen ausgehenden Risiken für Unternehmensgewinne und die Wirtschaft berücksichtigten. Als eine der ersten großen Wall-Street-Banken senkte Goldman Sachs das Jahresendziel für den S&P 500 von 6.500 auf 6.200 Punkte. Nach dem jüngsten Ausverkauf bedeutet dies jedoch immer noch ein Wachstumspotenzial von rund 12 Prozent. "Die überarbeiteten Bewertungen spiegeln die jüngst gesenkte US-BIP-Wachstumsprognose unserer Ökonomen, höhere Zölle und eine größere Unsicherheit wider, die in der Regel eine höhere Aktienrisikoprämie erfordert", argumentieren Analysten in einem Bericht an Kunden, den Bloomberg zitiert.

Zu Beginn der Woche senkten die Ökonomen von Goldman Sachs ihre US-Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,7 Prozent, nachdem sie Anfang des Jahres noch ein Wachstum von 2,4 Prozent erwartet hatten. Die Herabstufung ist nicht auf zuletzt schwächere Wirtschaftsdaten zurückzuführen. "Vielmehr liegt der Grund für die gesenkte Prognose darin, dass sich unsere Annahmen zur Handelspolitik erheblich verschlechtert haben und dass die US-Regierung Erwartungen an eine wirtschaftliche Abschwächung durch Zölle fördert", erklärte Jan Hatzius, Chefökonom von Goldman Sachs.

Während der US-Präsident andere Länder mit möglichen Handelszöllen einschüchtert, präsentieren sich Aktienmärkte außerhalb der USA in einem besseren Licht. Die Strategen der Bank prognostizieren, dass die Gewinne europäischer Unternehmen im STOXX-Europe-600-Index in diesem Jahr um 4 Prozent und im nächsten Jahr um 6 Prozent steigen werden.

Citigroup-Strategen stufen Empfehlung für US-Aktien ab

Die Strategen der Citigroup haben ihre Empfehlung für US-Aktien in den kommenden 3 bis 6 Monaten von "übergewichtet" auf "neutral" herabgestuft. In den kommenden Monaten dürften die Nachrichten aus der US-Wirtschaft schlechter sein als im Rest der Welt. "Die US-Exklusivität macht mindestens eine Pause", heißt es in einem Anfang der Woche erschienenen Bericht der Citigroup-Strategen.

Im Gegenzug haben sie ihre Empfehlung für chinesische Aktien auf "übergewichtet" erhöht und dabei die attraktive Bewertung chinesischer Aktien trotz der jüngsten Rally hervorgehoben. Zusätzlich stützt sich die positive Sichtweise der Citigroup auf chinesische Aktien auf den technologischen Durchbruch von "DeepSeek" im Bereich künstlicher Intelligenz sowie die Unterstützung der chinesischen Regierung für den Technologiesektor. Chinesische Aktien erreichten zum Ende der Woche ihr bisher höchstes Niveau in diesem Jahr.

HSBC-Strategen heben ihre Empfehlung für europäische Aktien an

Die HSBC-Strategen haben ihre Bewertung für US-Aktien auf "neutral" gesenkt und dies mit der Unsicherheit durch Handelszölle begründet. "Wichtig ist, dass wir keinen negativen Ausblick für US-Aktien vertreten. Taktisch sehen wir jedoch derzeit bessere Gelegenheiten anderswo", schrieben die Strategen in einem Bericht.

Während sie die empfohlene Gewichtung von US-Aktien in Portfolios verringerten, hoben sie die Empfehlung für europäische Aktien (außerhalb des Vereinigten Königreichs) von "untergewichtet" auf "übergewichtet" an. Ein besserer Ausblick für europäische Aktien ergibt sich aus der Entscheidung der Region, insbesondere Deutschlands, Milliardenbeträge in die Stärkung der Verteidigungsindustrie zu investieren, was auch der Industrie zugutekommen dürfte.

Morgan Stanley erwartet Erholung des S&P 500

Der S&P 500-Index fiel fast auf die 5.500-Punkte-Marke, die der bekannte Wall-Street-Stratege Mike Wilson von Morgan Stanley für die erste Jahreshälfte prognostiziert hatte.

Für das Jahresende erwartet er jedoch immer noch eine Erholung auf 6.500 Punkte. Der Weg dorthin dürfte jedoch holprig sein, da Investoren die Risiken für das Wirtschaftswachstum einkalkulieren, die sich "zunächst verschlechtern könnten, bevor sie sich verbessern". Sollte das pessimistische US-Rezessionsszenario eintreten, könnte der S&P 500 um weitere 20 Prozent fallen, warnt Wilson. Weiterlesen Fast 3000 Dollar: Goldpreis erreicht neuen Höchststand

Wall Street bebt: Trumps Zölle verunsichern Märkte

Goldpreis aktuell: Rekordhoch und neue Prognosen für Anleger

Bank of America sieht kein Bärenmarktszenario

Die Markterschütterung sei eine Korrektur, nicht der Beginn eines Bärenmarktes, so die Strategen der Bank of America. Eine Korrektur wird mit einem Rückgang von mindestens 10 Prozent von den letzten Höchstständen definiert, während ein Bärenmarkt einen Rückgang von 20 Prozent bedeutet. Das Bärenmarktszenario wird abgelehnt, da ein weiterer Rückgang Trump und die US-Notenbank Federal Reserve zu Interventionen zwingen könnte.

Risiko einer Wirtschaftskrise laut JPMorgan übertrieben

Die Aktienmärkte in den USA übertreiben wahrscheinlich das Risiko einer Wirtschaftskrise, sagen Strategen der größten US-Bank, JPMorgan.

Dies wird durch Veränderungen auf dem Schuldenmarkt argumentiert. Der S&P 500 Index preist derzeit eine Wahrscheinlichkeit von etwa 33 Prozent ein, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gerät, während der Schuldenmarkt diese Wahrscheinlichkeit auf 9 bis 12 Prozent schätzt.

„Obwohl es offensichtlich ist, dass die Unsicherheit für den nächsten Zeitraum gestiegen ist, da die Trump-Administration zumindest zunächst Chaos-erzeugende Politik priorisiert, könnte es sein, dass die Schuldenmärkte recht haben“, schreiben die JPMorgan-Strategen in ihrer Analyse für Kunden.

Macquarie Group: Goldpreis könnte auf 3.500 US-Dollar steigen

Am Ende der vergangenen Woche erreichte der Goldpreis 3.000 US-Dollar - und über dieser psychologisch wichtigen Marke hat sich der Goldpreis aktuell etabliert. Am Dienstagvormittag markierte der Goldkurs ein neues Rekordhoch bei 3.028,45 US-Dollar. Die Nachfrage nach Gold, das während verschiedener Unsicherheiten als klassische Sicherheitsflucht betrachtet wird, wird durch geopolitische Risiken, Ängste vor Handelskriegen und wirtschaftlichem Abschwung weiter angetrieben.

Diese Ängste haben dazu geführt, dass das gelbe Edelmetall in diesem Jahr zu den am besten abschneidenden Anlageklassen gehört, mit einem Anstieg von annähernd 15 Prozent. Und die Goldpreisrallye scheint längst nicht zu Ende: Im dritten Quartal dieses Jahres könnte der Goldpreis laut Analysten der australischen Investmentbanking- und Finanzdienstleistungsgruppe Macquarie Group auf bis zu 3.500 US-Dollar pro Unze steigen.

Ob das so kommt, hängt auch maßgeblich von US-Präsident Trump und seiner wirtschaftspolitischen Agenda ab. Aktuell jedenfalls spricht viel dafür, dass der Goldkurs weiter steigt.