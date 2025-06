Finanzen

US-Börsen: Blackstone setzt auf Europa – Anleger an der Wall Street uneins über US-Ausblick

Das Vertrauen der Wall Street in Europa wächst weiter. Mit Blackstone signalisiert nun ein weiteres Schwergewicht der Finanzwelt seine langfristige Ausrichtung auf den Kontinent. Was bedeutet das für Investoren hierzulande und was für Anleger an den US-Börsen? Das sagen die Profis dazu.