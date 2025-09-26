Panorama

Homeoffice in Deutschland: Nutzung sinkt, Büro gewinnt an Bedeutung

Homeoffice bleibt beliebt, doch immer mehr Arbeitnehmer kehren regelmäßig ins Büro zurück. Besonders junge und familiennahe Berufstätige nutzen das Heimbüro, während die Zahl derer, die ausschließlich von zu Hause arbeiten, abnimmt. Deutschland liegt leicht über dem EU-Durchschnitt, dennoch zeigen Länder wie die Niederlande oder Schweden deutlich höhere Quoten. Ein Blick auf Altersgruppen, Nutzungsmuster und internationale Unterschiede offenbart, wie sich Arbeit von zu Hause weiter verändert.