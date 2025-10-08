Wirtschaft

Elektromobilität: Europas Nachfrage beflügelt Chinas Hybridfahrzeugindustrie

Die Nachfrage nach Hybridfahrzeugen wächst in Europa rasant. Während klassische Verbrenner an Marktanteilen verlieren, setzen immer mehr Verbraucher auf Hybride. Besonders chinesische Hersteller nutzen diese Entwicklung, um Zölle auf reine Elektrofahrzeuge zu umgehen und ihren Einfluss auf dem europäischen Markt auszubauen.