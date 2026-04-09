Panorama

Psychische Gesundheit: Was DiGAs bringen und wo es die App auf Rezept gibt

Psychische Erkrankungen nehmen zu, Therapieplätze sind knapp. Digitale Gesundheitsanwendungen, sogenannte DiGAs, versprechen schnelle Hilfe per App auf Rezept. Doch wie groß ist ihr tatsächlicher Nutzen im Alltag – und können sie eine Psychotherapie wirklich sinnvoll ergänzen?