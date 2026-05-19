Selbstständigkeit unter Druck: Freelancer-Markt kühlt ab – was für Unternehmen juristisch heikel ist

Freelancer-Markt in Deutschland: Wenn die Leichtigkeit verloren geht

Der deutsche Freelancer-Markt verliert gerade etwas, das lange zu seinem Markenkern gehörte: Leichtigkeit. Noch vor wenigen Jahren war die Erzählung ziemlich klar. Unternehmen wollten schneller werden, digitalisieren, Spezialwissen projektweise einkaufen. Hochqualifizierte Selbstständige lieferten genau das: Expertise auf Zeit, ohne langes Recruiting, ohne dauerhafte Bindung. Vor allem in IT, Engineering und Beratung funktionierte dieses Modell erstaunlich gut.

Jetzt kippt die Stimmung. Nicht dramatisch, aber spürbar. Viele Selbstständige berichten von längeren Akquisephasen, zäheren Entscheidungsprozessen und weniger passenden Projekten. Gleichzeitig werden Unternehmen nervöser, weil sie bei der Zusammenarbeit mit Freelancern ein zweites Risiko sehen: Scheinselbstständigkeit. Das Ergebnis ist ein Markt, der von zwei Seiten unter Druck gerät – wirtschaftlich und rechtlich.

Die Zahlen, die den Stimmungswechsel zeigen

Die neue Freelancer-Studie 2026 von freelance.de zeichnet ein ziemlich klares Bild. Für die Auswertung wurden nach Angaben der Plattform rund 3.300 Freelancer befragt; zusätzlich flossen aktuelle Plattformdaten ein. Rund 70 Prozent der Befragten erwarten für 2026 eine eher oder sehr schwierige Auftragslage. Nach dem Höhepunkt 2022 ist die Zahl der veröffentlichten Projekte auf freelance.de zurückgegangen. Gleichzeitig liegt der durchschnittliche Stundensatz fachgebietsübergreifend bei rund 102 Euro. Das Bemerkenswerte daran: Die Honorare sind nicht eingebrochen, aber sie steigen deutlich seltener als früher. Nur noch 25 Prozent der Befragten haben ihren Stundensatz in den vergangenen zwölf Monaten erhöht. Stundensatz nach Berufserfahrung (Bildquelle: freelance.de)

Die Verschiebung zeigt sich besonders deutlich bei den Einkommen. Laut Studie ist der Anteil der Freelancer mit einem Jahresgewinn von unter 25.000 Euro gestiegen – von 27 Prozent im Jahr 2024 auf 32 Prozent im Jahr 2026. Gleichzeitig sinkt der Anteil der höheren Gewinnklassen. Das ist eine wichtige Korrektur zu der oft gehörten Erzählung, stabile Stundensätze bedeuteten automatisch stabile Einkommen. Wer weniger Projekte bekommt oder längere Lücken zwischen Aufträgen hat, verdient trotz nominell stabiler Honorare am Ende weniger. Gewinnverteilung von Freelancern im Vergleich 2024 und 2025 (Bildquelle: freelance.de)

Das eigentliche Problem ist nicht der Preis, sondern die Auslastung

Viele Selbstständige klagen derzeit nicht in erster Linie über Dumping, sondern über eine schwächere Projektpipeline. Die Studie nennt Projektakquise, unregelmäßige Auslastung und Preisdruck als die größten Herausforderungen. Dazu kommen längere Entscheidungsprozesse in Unternehmen und eine geringere Zahl passender Projekte. Das klingt technisch, ist für Betroffene aber zentral: Für einen Freelancer bedeutet ein verzögertes Projekt nicht nur etwas mehr Unsicherheit, sondern sofort ein Einkommensrisiko. Anders als im Angestelltenverhältnis gibt es kein Auffangnetz in Form eines weiterlaufenden Gehalts. Hindernisse in der Zusammenarbeit mit Unternehmen im Direktauftrag (Bildquelle: freelance.de)

Dass Unternehmen zurückhaltender geworden sind, bestätigt auch der Ton der Studie selbst. Robin Gollbach, CEO von freelance.de, sagt, der Projektmarkt habe sich nach den starken Wachstumsjahren deutlich beruhigt; viele Unternehmen entschieden derzeit vorsichtiger über externe Projekte oder verschöben Investitionen. Hinter dieser vorsichtigen Formulierung steckt eine ziemlich harte Realität: Externe Budgets werden stärker kontrolliert, Projekte später freigegeben und Spezialisten seltener „auf Vorrat“ eingekauft. Erwartete Entwicklung der Projektlage im Jahr 2026 (Bildquelle: freelance.de)

Warum gerade jetzt so viele Unternehmen zögern

Die wirtschaftliche Unsicherheit ist nur ein Teil der Erklärung. Der andere Teil liegt im deutschen Sozial- und Arbeitsrecht. Denn je enger Freelancer in Projekte eingebunden sind, desto schneller stellt sich die Frage, ob ihre Tätigkeit wirklich selbstständig ist – oder ob sie in Wahrheit wie Beschäftigte arbeiten.

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt Scheinselbstständigkeit als Konstellation, in der Personen formal wie Selbstständige auftreten, tatsächlich aber abhängig beschäftigt sind. Für die Abgrenzung kommt es unter anderem darauf an, ob jemand weisungsgebunden ist und in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert wurde. Das klingt abstrakt, ist im Projektgeschäft aber hochpraktisch. Wer monatelang in einem Scrum-Team sitzt, an internen Abstimmungen teilnimmt, mit Unternehmenssystemen arbeitet und eng an der Roadmap eines Kunden hängt, bewegt sich schnell in einer Grauzone.

Die Rentenversicherung bietet mit dem Statusfeststellungsverfahren zwar ein Instrument an, mit dem Auftragnehmer und Auftraggeber den Erwerbsstatus rechtsverbindlich klären lassen können. Aber schon die Existenz dieses Verfahrens zeigt, wie groß die Unsicherheit ist. Aus Sicht vieler Unternehmen ist das Problem nicht, dass sie bewusst missbräuchliche Konstruktionen bauen. Das Problem ist, dass moderne Projektarbeit oft genau so organisiert sein muss, wie es juristisch problematisch wirkt: eng abgestimmt, in Teams, über längere Zeiträume, mit Zugriff auf interne Infrastruktur.

20.000 Verfahren pro Jahr – und Tausende Streitfälle

Wie relevant das Thema inzwischen geworden ist, zeigen die Verfahrenszahlen. Nach Angaben der Bundesregierung gab es im ersten Halbjahr 2025 bereits 13.212 Statusfeststellungsverfahren. Im Gesamtjahr 2024 wurden 3.002 Widersprüche gegen Entscheidungen eingelegt, außerdem 1.665 Klagen gegen Feststellungsbescheide erhoben. Im ersten Halbjahr 2025 kamen weitere 767 Klagen hinzu. Das ist keine Randerscheinung mehr, sondern ein Massenphänomen mit erheblicher praktischer Bedeutung für Unternehmen, die auf externe Spezialisten setzen.

Bemerkenswert ist auch die politische Reaktion. Anfang März 2026 berichtete der Bundestag über die geplante Reform des Statusfeststellungsverfahrens. Ziel sei es, die Bestimmung des sozialversicherungsrechtlichen Erwerbsstatus zu erleichtern. Gleichzeitig verweist die Bundesregierung darauf, dass sich die durchschnittliche Laufzeit eines optionalen Statusfeststellungsverfahrens von 80 Tagen im Jahr 2021 auf 56 Tage im Jahr 2024 verkürzt habe. Das ist einerseits ein Fortschritt, andererseits ein Hinweis darauf, wie groß der Reformdruck inzwischen geworden ist.

Für Unternehmen kann es teuer werden – sehr teuer

Wird eine Tätigkeit nachträglich als Beschäftigung eingestuft, bleibt es nicht bei einer theoretischen Korrektur. Der Auftraggeber muss dann in der Regel Sozialversicherungsbeiträge nachzahlen. Die Rentenversicherung weist ausdrücklich darauf hin, dass der Auftraggeber wie jeder Arbeitgeber zu prüfen hat, ob ein Auftragnehmer bei ihm abhängig beschäftigt oder selbstständig tätig ist. In der Praxis umfasst das häufig Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteile, hinzu kommen Säumniszuschläge. Für Unternehmen mit mehreren langlaufenden Freelancer-Projekten können daraus schnell fünf- oder sechsstellige Summen werden.

Genau deshalb ist das Thema längst aus der Nische der HR- und Rechtsabteilungen herausgewachsen. Es trifft unmittelbar das Geschäftsmodell vieler Unternehmen, die externe Spezialisten nicht aus Bequemlichkeit einsetzen, sondern weil sie bestimmte Kompetenzen intern gar nicht dauerhaft vorhalten können oder wollen. Besonders betroffen sind technologiegetriebene Bereiche wie IT, Engineering und Digitalisierung – also gerade jene Felder, in denen Deutschland eigentlich beweglicher werden will.

Ein Gerichtsfall mit potenzieller Sprengkraft

Zusätzliche Brisanz bekommt die Debatte durch ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 4. Dezember 2024. In dem Verfahren 5 AZR 272/23 stritten die Parteien über die Rückzahlung von Honoraren und Umsatzsteuer aus einem als freie Mitarbeit behandelten Vertragsverhältnis. Das BAG traf keine abschließende Entscheidung, sondern verwies den Rechtsstreit an das Landesarbeitsgericht München zurück. Damit ist die zentrale Frage weiterhin offen: Unter welchen Voraussetzungen kann ein Unternehmen bereits gezahlte Honorare zurückverlangen, wenn sich später herausstellt, dass eigentlich ein Arbeitsverhältnis vorlag?

Das BAG hat dabei klargemacht, dass die sozialversicherungsrechtliche Einordnung nicht automatisch die arbeitsrechtliche Bewertung ersetzt. Ob tatsächlich ein Arbeitsverhältnis im Sinne von § 611a BGB vorliegt, muss eigenständig geprüft werden. Genau das macht den Fall für Unternehmen so relevant. Es geht nicht nur um Nachzahlungen an die Sozialversicherung, sondern potenziell auch um Rückabwicklungsfragen bei bereits gezahlten Honoraren. Für die Praxis heißt das: Selbst ein „geklärter“ Fall kann juristisch mehrere Ebenen haben.

Warum der Druck auf dem Markt dadurch noch größer wird

Diese Rechtsunsicherheit verändert das Verhalten von Unternehmen schon jetzt. Wenn jede externe Beauftragung im Nachhinein sozial- und arbeitsrechtlich problematisch werden kann, wird Vorsicht zum Standard. Projekte werden später gestartet, externer Bedarf enger begründet, Einsätze detaillierter dokumentiert. Für Freelancer ist das auf paradoxe Weise doppelt belastend: Gerade in einer Phase, in der sie mehr Projekte bräuchten, treffen sie auf Auftraggeber, die mehr prüfen, langsamer entscheiden und im Zweifel eher absagen.

Genau an dieser Stelle greifen wirtschaftliche und rechtliche Entwicklung ineinander. Die Studie von freelance.de zeigt einen Markt mit weniger Dynamik, weniger Zuversicht und sinkender finanzieller Stabilität in Teilen der Selbstständigen. Die amtlichen Zahlen zum Statusfeststellungsverfahren zeigen parallel, dass der Staat und die Gerichte die Abgrenzung von Selbstständigkeit und Beschäftigung immer intensiver bearbeiten. Zusammengenommen ergibt das kein kurzfristiges Stimmungstief, sondern einen Strukturwandel.

Was Unternehmen jetzt konkret prüfen sollten

Für Unternehmen, die mit Freelancern arbeiten, reicht es längst nicht mehr, „einen freien Vertrag“ aufzusetzen und das Thema damit als erledigt zu betrachten. Sinnvoll ist zunächst eine vollständige Dokumentation schon beim Projektstart: Vertrag, Projektbeschreibung, Nachweise der unternehmerischen Tätigkeit, Rechnungslogik, gegebenenfalls Angaben zu weiteren Auftraggebern. Die Rentenversicherung stellt selbst heraus, dass nicht die Vertragsüberschrift, sondern die tatsächliche Ausgestaltung zählt.

Wichtig ist außerdem, den Status nicht nur einmal zu Beginn zu bewerten. Projektrealitäten verändern sich. Ein externer Spezialist kann am Anfang klar abgegrenzt arbeiten und ein halbes Jahr später de facto wie ein Teammitglied eingebunden sein. Unternehmen mit mehreren HR-Mitarbeitern oder vielen Externen fahren deshalb besser, wenn sie das Thema bei einer verantwortlichen Person oder einem kleinen spezialisierten Team bündeln. Das ist kein Formalismus, sondern Risikomanagement: Wer viele Freelancer einsetzt, braucht Standards, Wiedervorlagen und klare interne Zuständigkeiten.

Auch typische Vertragsklauseln helfen nur begrenzt. Natürlich kann ein Freelancer erklären, dass er selbstständig tätig ist und Änderungen seiner Verhältnisse mitteilt. Solche Erklärungen sind für die Dokumentation sinnvoll. Sie nehmen dem Auftraggeber aber nicht die Pflicht, die tatsächliche Zusammenarbeit sauber zu organisieren. Am Ende zählt die gelebte Praxis – nicht die schönste Klausel im Vertrag. Diese Linie zieht sich sowohl durch die Hinweise der Rentenversicherung als auch durch die Rechtsprechung.

Warum das Thema größer ist als nur ein HR-Problem

Der Streit um Selbstständigkeit ist in Wahrheit ein Streit darüber, wie moderne Arbeit organisiert werden soll. Deutschland will schneller digitalisieren, Fachkräftemangel ausgleichen und Innovationen beschleunigen. Genau dafür werden externe Spezialisten in vielen Branchen gebraucht. Gleichzeitig basiert das bestehende System auf einer scharfen Trennung zwischen Arbeitnehmer und Selbstständigem. In der Theorie ist das klar. In der Wirklichkeit der Projektarbeit ist es oft alles andere als das.

Der Freelancer-Markt 2026 zeigt deshalb keine kurze Delle, sondern eine neue Ernsthaftigkeit. Auf der einen Seite stehen rückläufige Projekte, stagnierende Honorardynamik und sinkende finanzielle Zufriedenheit. Auf der anderen Seite steigen die rechtlichen Anforderungen an genau jene Form der Arbeit, die Unternehmen eigentlich flexibler machen soll. Das ist die eigentliche wirtschaftliche Nachricht hinter all den Einzelfällen: Selbstständigkeit bleibt wichtig, aber sie wird schwerer planbar. Für Freelancer, weil Aufträge unsicherer werden. Für Unternehmen, weil externe Projektarbeit juristisch teurer werden kann.

Der Markt verschwindet nicht – aber er wird härter

Trotz aller Probleme wäre es falsch, daraus das Ende der Selbstständigkeit abzuleiten. Unternehmen werden auch künftig auf externe Spezialisten angewiesen sein, gerade in IT, Engineering und Digitalisierung. Die freelance.de-Studie selbst betont, dass Freelancing ein wichtiger Bestandteil moderner Projektarbeit bleibt. Aber die Spielregeln verändern sich. Der Markt wird selektiver, formaler und risikoaverser. Und genau das spüren derzeit beide Seiten.

Die Krise des Freelancer-Markts ist nicht nur eine Frage von Konjunktur oder Plattformdynamik. Sie ist auch das Ergebnis eines Rechtsrahmens, der mit der Realität moderner Projektarbeit immer stärker kollidiert. Solange sich daran nichts Grundsätzliches ändert, wird Selbstständigkeit in Deutschland ein Modell mit doppeltem Preisschild bleiben – wirtschaftlich attraktiv, juristisch riskant.