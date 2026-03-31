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Risikomanagement im Unternehmen: Woran sich strategische Schwachstellen früh erkennen lassen

Unternehmen sehen sich zunehmend mit geopolitischen Konflikten, wirtschaftlicher Unsicherheit und technologischen Umbrüchen konfrontiert, wodurch Risikomanagement zum strategischen Faktor wird. Doch woran lässt sich erkennen, ob ein Unternehmen Krisen rechtzeitig wahrnimmt und ob es im Ernstfall schnell reagieren kann?