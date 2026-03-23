Politik

Von der Leyen will Wege finden, Ukraine-Kredit trotz Ungarn auszuzahlen

Die EU sucht nach Lösungen, um die zugesagten 90 Milliarden Euro an die Ukraine auszuzahlen, obwohl Ungarn weiterhin blockiert.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.03.2026 12:32
Lesezeit: 4 min
Von der Leyen will Wege finden, Ukraine-Kredit trotz Ungarn auszuzahlen
Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sollten Wege zur Ankurbelung der europäischen Wirtschaft abbilden, aber stattdessen mussten sie sich mit der Pattsituation der beiden Kriege und der Ukraine, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union Antonio Costa, auseinandersetzen. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum Ungarn den 90-Milliarden-Euro-Kredit für die Ukraine trotz früherer Zusagen blockiert.
  • Wie die EU-Kommission plant, Ungarn zu umgehen und die Auszahlung dennoch sicherzustellen.
  • Welche Rolle die Druschba-Pipeline und Ungarns bevorstehende Wahlen in dem Konflikt spielen.

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