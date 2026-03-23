Von der Leyen will Wege finden, Ukraine-Kredit trotz Ungarn auszuzahlen

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union sollten Wege zur Ankurbelung der europäischen Wirtschaft abbilden, aber stattdessen mussten sie sich mit der Pattsituation der beiden Kriege und der Ukraine, der Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen und dem Präsidenten des Rates der Europäischen Union Antonio Costa, auseinandersetzen. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler